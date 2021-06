Dayanara: "Solo es una foto con maquillaje artístico"

La cantante Dayanara ha sido criticada en las redes sociales por una foto que ella subió en su Instagram. “Solo se trata de una imagen con un maquillaje artístico”, dice. Algunos de sus seguidores afirman que no se parece.

Lania9348 escribe: “Demasiado filtro”. Mabelp02 alega: “Linda pero no pareces tú”. Paulina_silva.19 es más tajante: “Cada día le cambia la cara, se ve hasta rara”. Robertouquillas76 no se queda atrás: “Está hermosa pero se le está pasando la mano, mucho maquillaje. Es una mujer joven, guapa no necesita tanto y mostrar tanto”.

Ella comenta que a las personas que no les gustan las imágenes que sube, simplemente no la sigan. Los artistas son así, prueban looks diferentes, tratan de sorprender a su público con vestuario, maquillaje o peinados, además con poses atrevidas y traviesas, usan filtros, lentes de contacto, escotes o pelucas.

A veces, también lo hacen por la promoción de un tema. “No pierdas un minuto de tu vida escribiendo comentarios dañinos sobre otra mujer”, añade en un video al referirse a otras opiniones que son groseras. Luce diferente, pero no por eso hay que hacerse mala sangre.

Lo importante es que no pierda su esencia. Además una observación en buena onda no es lo malo, lo molestoso o incómodo es cuando se ofende o se agrede. En las redes ya sabemos que la mayoría arroja todo su veneno.

La artista fue parte del grupo Kandela & Son y está casada con el actor Jonathan Estrada. No es la primera vez que es cuestionada. Antes lo fue por el tema 'El Desquite', lanzado el 3 de marzo del 2021.