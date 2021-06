Romina Calderón: "No me sentía valorada en TC"

El 7 de junio, María Romina, hija de Romina Calderón (31), cumplió dos meses de nacida. La niña vino al mundo en la semana 39 y su primer nombre es en honor a la fallecida abuelita de su esposo, el abogado Wilson Sánchez; el segundo, por la presentadora. Ellos se conocieron cuando ambos tenían 16 años.

Tienen tres años de casados. Para Romina (del reality 'Mama mía') ha sido su primer y único amor. Hasta inicios de mayo estuvo en 'De casa en casa', de TC.

Al principio, usted no dejaba ver a la niña…

No soy adefesiosa ni nada por el estilo, simplemente quería disfrutarla con mi familia. Además, mi esposo sacó el reality 'Súper papá' por las redes sociales. Quería la primicia para él. Así fue.

Con su hija María Romina.. Gerardo Menoscal // EXPRESO

¿A los pocos días la niña se enfermó?

A los 20 días agarró el virus respiratorio sincitial. Se la entregué a Dios. Había niños con ese mismo virus a los que le pusieron oxígeno. A ella le colocaron sueros. No es llorona, solo lo hace cuando tiene hambre. Yo le doy el pecho.

Después a usted le dio depresión posparto…

Lloraba por todo, me sentía mal, no podía dormir. Si la puerta se cerraba, lloraba. Si se caía la toalla, lloraba. Tuve que ponerme fuerte porque no quería afectar a la niña. Se sumó que mi mamá (Victoria) no pudo estar conmigo porque le dio una alergia. Preferí que se quedara en casa. Oraba mucho para superar esta situación. Además, no me salía la leche, fue muy doloroso darle de lactar. Ahora me da mucha hambre, sobre todo me dan ganas de comer dulces.

¿Su vida dio un giro total?

Así es, porque soy muy activa. Ahora no salgo mucho, debo estar pendiente de la niña. Las malas noches han sido terribles. Antes creía que eran exageraciones de la gente. El papá ayuda, cuando llora le canta.

Después del coronavirus me da miedo todo. Aunque sé que no la puedo tener escondida debajo de una cobija. A mis padres les dio (COVID-19), a dos de mis hermanos y a mí también. María Romina nació con anticuerpos porque yo tuve la enfermedad. Respeto a los que se vacunan, pero nosotros no lo haremos.

¿Por qué?

Respeto, pero no. Mi papá Iván es hipertenso y diabético, mi mami es diabética, no quieren arriesgarse a ningún efecto secundario. Ahí no más. Lo que Dios decida.

Siempre ha sido de bajo perfil. Sin embargo, dio de qué hablar en los últimos meses, específicamente por su salida del programa 'De casa en casa'.

Yo soy tranquila y ‘zanahoria’. Siempre he pensado que la prudencia y sabiduría ganan más. Pero se dieron algunas situaciones que me colmaron. No me tomaban en cuenta, me hacían arreglar y a veces no salía. Así pasaban los días.

Su esposo habló sobre esta situación en las redes sociales. ¿Por qué?

Se dio cuenta de que yo estaba triste. A veces no decía nada, vivió el proceso que pasé. Mi contrato terminó a fines de mayo y me fui a inicios de ese mes.

En TC dijeron que la mandaron a su casa porque temieron que el repunte del coronavirus la afecte en su estado.

Estoy de acuerdo con que el canal cuide a los talentos, pero ahí hubo mucha gente enferma. Respeto a TC porque fue mi casa televisiva aproximadamente seis o siete años. Estuve en dos ocasiones en 'Calle 7', 'Bien informado' y en 'De casa en casa'.

¿Ahora cómo están sus relaciones?

En ese espacio revelé mi estado, compartí mi proceso de embarazo, pero el baby shower ya no. No lo creí prudente. Aquello salió en 'En contacto', de Ecuavisa. Sé que estoy vetada, al igual que mi hermano, La Roca. Él no tiene la culpa, no ha hecho nada. Seguramente no les gustó lo que dijo mi esposo en las redes, pero no mintió. Tiene su criterio y forma de ser. Siempre he tenido una imagen transparente, estoy convencida de que siempre hay que ser y parecer.

También estuvo en el ojo del huracán por la cuota que se pide en los baby showers…

Con la productora Estefanía Araujo hicimos un contenido, una especie de broma para el reality. La gente malinterpretó que estábamos interesados en el dinero del baby shower. Me dijeron “chira” y “afrentosa”. Yo no me enojo ni me lleno de odio, eso mata el alma.

Algunos de sus allegados dicen que usted es tranquila, pero que se deja manejar por su esposo.

(Risas). No creo. Wilson tiene sus convicciones, yo tengo las mías. Si me dejara manipular o manejar, me habría ido por otro camino. Nadie cambia por nadie. Mi esposo tiene un corazón de oro, es buen padre y de temperamento fuerte. No hay matrimonio perfecto.

¿Él trabaja o usted lo mantiene?

Es abogado y trabaja con Álvaro Noboa. Yo no tengo trabajo, él es el proveedor.

Lejos de la TV, ¿seguramente la extrañará?

Claro que la extraño. Es un proceso de descanso que Dios lo ha permitido. Las puertas no las abre el hombre, sino Dios. Si vuelvo a la pantalla, quisiera estar en un informativo.

Romina Calderón es una de las presentadoras de 'Mama mía', un reality sobre las vivencias de tres madres que se estrenó el 27 de enero del 2021 en las redes sociales y es producido por Estefanía Araujo, quien laboró en TC. A ella se suman Jacqueline Gaete y Layla Torres. “Cada una tiene su esencia. Tres mujeres embarazadas y ahora con sus hijos. Jacqueline tiene a Martín y Layla a otra niña. Todavía no sé qué nombre le pondrá. Ya se viene la segunda temporada del programa”, cuenta

También dijo...

"Quiero disfrutar de mi hija al máximo. Otro bebé, por ahora no. No me ha faltado nada, gracias a Dios. Mis ingresos provienen de las redes sociales”.

“Abriré un local para un emprendimiento de comida. Es algo pequeño. Estará listo en las próximas semanas”.