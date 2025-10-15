Jandino y Lionel Fierro conquistan Punto Rojo con su música

El cantante ecuatoriano Jandino y el argentino Lionel Fierro se reúnen en Radio Punto Rojo. Hablan de música y experiencias

Jandino y Lionel Fierro cantando en las instalaciones de Radio Punto Rojo. Una demostración de su nuevo tema ‘Luna’, un regalo para sus años en ‘Soy Luna’.

Jandino y Lionel Fierro hicieron resonar su música con una audiencia íntima en un show lleno de vibra, bromas, canciones y hasta clases de cómo preparar mate, todo en las instalaciones de Radio Punto Rojo.

Desde el primer minuto, los artistas recibieron una bienvenida bulliciosa y cálida. Entre gritos y aplausos, Lionel, nacido en Córdoba, Argentina, soltó: “Es la primera vez que venimos, y ya queremos quedarnos”. Y el público explotó entre aplausos.

El show fue una mezcla de todo: música, risas, confesiones y momentos incómodos. Incluso hubo una pequeña clase de como hacer un buen mate con alfajores incluidos, juegos de “¿Qué prefieres?” y respuestas entre cómicas y profundas.

Lionel, con su toque filosófico, respondiendo a la pregunta "¿Cambiar tu mentalidad o tu físico?", dijo: “Cambiaría mi mente para evolucionar”, mientras Jandino no paraba de bromear las confesiones del argentino.

Presentaron su nuevo tema

El momento más esperado: cantaron su tema Luna con acompañamiento de guitarra. Antes del show, hicieron un pequeño ensayo con las fans, y sí, se confundieron con la letra.

“¿Por qué hacen que se las explique, si ya se la saben?”, dijo Jandino entre risas, antes de dedicarle la canción al oído a algunas de sus seguidoras. El grupo de fans ocupaba los asientos y los dos artistas los comp´lacían con su música.

Entre anécdotas, contaron que comieron patas de cangrejo, hablaron de sus proyectos juntos y hasta soltaron algunas bombas: Lionel vuelve al cine con una nueva película, mientras Jandino habla de nuevos negocios, uno que involucra al actor ecuatoriano Don Day.

También hubo algunas confesiones. Lionel habló de la relación con su pareja y entre el público se escuchó la palabra "matrimonio", a lo que el artista bromeó diciendo que “cuando te casas, viene la crisis”. Las risas se escucharon.

Lionel Fierro compartiendo un momento con Rosángela, una fan. Carlos Klinger // expreso

Los fans tuvieron su recompensa

Y por si fuera poco, hubo interacción total con las fans. Rosángela, una de las invitadas, tuvo el momento más especial: probó el mate de Lionel.

Entre risas, gritos y abrazos, los artistas respondieron preguntas sobre la industria musical ecuatoriana y destacaron a talentos como Alex Ponce, Dayanara y Jombriel. “Jugaremos en el mundial de la música”, añadió Jandino, destacando el talento nacional.

La noche cerró con Eres de Soy Luna y un público que no dejaba de corear “mi corazón hace whou whou”. Todos bailaron y disfrutaron, la edad no fue el límite.

