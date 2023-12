Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 7 de diciembre de 2023

Aries. La vida puede darte un jalón de orejas por tu falta de interés en las cosas que de verdad importantes. Aprende la lección para que no caigas en la trampa de la desidia y el abandono. Si esa actitud te ha creado un problema, busca la solución inmediatamente, antes de que crezca.

Géminis. Hoy tienes la obligación de ayudar a dos personas que se aman a reencontrarse. Cuando las hayas convencido de que no hay razón para alejarse, concreta un encuentro. Te sentirás orgulloso de los resultados. Luego, trabaja en tus propias relaciones interpersonales, lo necesitas.

Leo. Alguien cercano quiere hacerte daño y tú pareces no darte por enterado. Vigila bien a tu alrededor. Sigue tu intuición, que suele ser aguda y veraz, porque te está advirtiendo del peligro de ese juego. Rompe la rutina con tu pareja y salgan a divertirse. Les hace falta.

Libra. No trates de desentenderte de lo que pasa a tu alrededor. Escondiendo la cabeza bajo tierra las cosas no dejan de suceder. Además, puedes perder la oportunidad de conocer a alguien muy interesante. Es momento de esforzarse y renovar los concomientos.

Sagitario. Empieza a plantearte una estrategia que te permita alcanzar el sitial profesional con el que tanto has soñado. Termina el año y sientes que no estás donde querías. Lamentarse no sirve de nada, hay que esforzarse. Mejora tu actitud ante la vida, deja tu pesimismo de lado.

Acuario. Por fin te has dado cuenta de que no puedes confiar en todas las personas que se te acercan o que ves a diario. Recuerda que en boca cerrada no entran moscas y pon distancia de quien consideres. En lo amoroso, deja las peleas e intenta recobrar la belleza de tu relación.

Tauro. Es cierto que has pasado días difíciles y que necesitas algo de relax, pero no exageres. Se vienen días de fiesta y celebración y no tendrás fuerzas para disfrutarlos por los excesos en los que estás cayendo. Ese tren de vida va a afectarte, incluso en lo económico.

Cáncer. Cuando las circunstancias lo requieran, recuerda que el no también puede ser tu respuesta. No todo lo que te proponen te conviene, tenlo en cuenta antes de decidir el camino a seguir. Hazte valorar más. En el amor, no fuerces tu relación. Deja que dé lo que tiene para dar.

Virgo. Quieres una vida más interesante que la que llevas hasta ahora, pero no entiendes que la tuya es bastante buena. Te preocupa lo laboral y lo económico, pero si analizas todo verás que guardas buen equilibrio. Aprovecha tu realidad y disfruta de la compañía de tus buenos amigos.

Escorpio. Pon mayor atención a tu trabajo, porque esta semana va a ser determinante en tu futuro laboral. Si pensabas hacer un cambio importante en tu vida personal, déjalo para más adelante, mejora lo que ya tienes. En el amor, pasa más tiempo con tu pareja, la tienes un poco abandonada.

Capricornio. Tienes todo a tu favor, incluyendo el amor, el dinero y el trabajo. ¿Qué más puedes pedir? En lugar de preocuparte y quejarte, sigue lo que te dice tu voz interior y cosecha más éxitos. Es lo mejor. Estás en un momento en el que puedes conseguir todo lo que quieras.

Piscis. Desconfía de quienes se te acercan con un exceso de amabilidad. Corres el riesgo de convertirte en víctima de alguien que quiere sacarte algo de dinero. Abre bien los ojos, no te descuides. En el amor, estás siendo demasiado exigente con tu pareja, ojo con eso.

