La ganadora del Óscar a mejor actriz por su interpretación en ‘Todo a la vez en todas partes’ se muestra feliz de este triunfo, que es un justo reconocimiento a sus años de trayectoria en el cine, y de haber superado a competidoras de la talla de Cate Blanchett.

Michelle tiene 60 años, aunque no lo parece. Conserva un rostro bien cuidado y cuerpo esculpido gracias a las artes marciales, entrenamiento que ha puesto en práctica en las películas que ha protagonizado, siendo notoria la gran agilidad que tiene, así como sus brazos y piernas fuertes en sus 1,63 metros de estatura.

Para la ex Miss Malasia y chica Bond, su relación con el pasar del tiempo es muy buena, pues su organismo aún responde de maravilla. “En muchos sentidos, me siento todavía tan en forma físicamente como hace 20 años, porque siempre he sido muy atlética”.

Y es que la actriz malasia, de origen chino, ha incursionado en diferentes actividades desde la infancia. Comenzó a recibir clases de ballet a los cuatro años. Inspirada en la película ‘Fama’ se unió en 1980 a la Royal Academy of Dance en Londres, donde obtuvo su título en danza, formación que le permitió desarrollar no solo agilidad, sino que le enseñó disciplina y el valor del sacrificio.

Después aprendió yoga, taichi y artes marciales, entrenamientos que resultaron claves para poder destacar en los diferentes filmes que ha protagonizado, siendo una de las pocas actrices que realizan verdaderas acrobacias sin la participación de dobles. Pero sobre todo, aprendió a tener control mental para superar los obstáculos.

Su preparación

Dos horas de ejercicio cardio. Incluye yoga, meditación y shadowboxing, una especialidad de boxeo que le ha permitido tener extremidades poderosas. “Doy patadas y puñetazos bastante fuertes y eso sorprende a la gente”, ha afirmado la actriz asiática, quien una vez a la semana utiliza las mancuernas en su rutina. Pedalea en bicicleta estática un día a la semana y dedica otro a hacer flexiones y dominadas. Y sorpréndase, pues según ha confesado, “me estiro y hago sentadillas mientras me cepillo los dientes”. Gracias a las artes marciales ha podido aumentar su tonificación muscular y su resistencia cardiovascular, a través de sesiones intensas de ejercicios.

Detalles

Desde hace casi 20 años, tiene como compañero sentimental al magnate Dean Todt (77), expresidente de la FIA y exjefe del equipo de Ferrari en Fórmula 1.

Filmes: ‘El Tigre y el Dragón’, ‘El mañana nunca muere’, ‘Memorias de una geisha’, ‘La momia: La tumba del emperador Dragón’, ‘The Witcher’, ‘Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos’, ‘Guardianes de la galaxia 2’, entre otros.

Además del Óscar, ha ganado el premio del Sindicato de Actores, el Globo de Oro, el Spirit Award, entre otros.