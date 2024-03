Guillermo de Inglaterra: los rumores enturbian su imagen pública

Hace años, el príncipe Guillermo solía repetir una frase que, hoy en día, no parece tener posibilidades de hacerse realidad. “Ni por asomo me paso las noches soñando con ser rey”, decía a modo de explicación a su aparente desapego por las funciones como miembro destacado de la Corona británica. Y añadía: “Si no te andas con cuidado, las obligaciones de la realeza pueden quemarte antes de tiempo”.

Ahora, los biógrafos del príncipe de Gales señalan que el camino parece conducirlo precisamente ahí: a ocupar el trono más importante de mundo. Lamentablemente, la crisis de imagen golpea la monarquía de su país. Kate Middleton a la cabeza, ‘la princesa perfecta’, su esposa, se convierte en el gran escollo de su reputación. El misterio que la envuelve y la incapacidad del príncipe y sus asesores para salir del paso parecen demostrar que no está preparado para ocupar el puesto de su padre, el rey Carlos, quien ahora enfrenta un cáncer.

La tan comentada foto de Kate y sus tres hijos por el Día de la Madre, de la que se reconoce que fue ‘photoshopeada’ como un acto de travesura, se ha convertido en la cereza del pastel. Lo ocurrido, disculpas incluidas, hacen ver que el primogénito de Diana no ha logrado mantener su intimidad a salvo. Y que la transparencia no ha sido la mayor virtud.

La pretensión del palacio de Kensington de mantener bajo llave durante al menos dos meses lo que ocurre a Kate Middleton resulta algo menos que ingenua. Los medios de comunicación y los comentarios en redes sociales han abierto una caja de Pandora, cuya única conclusión es que la princesa está pasando por algo verdaderamente serio y preocupante, sin que ni siquiera se pueda vislumbrar de qué se trata.

¿El asunto solo atañe a ella (una enfermedad) o se trata de un problema de pareja (separación, como mínimo)? Sea lo que sea, no hay duda de que el manejo de la información ha sido catastrófico y que las consecuencias están a la vuelta de la esquina.

UNA OPERACIÓN INTESTINAL, LA NUEVA TEORÍA

Luego de ser expulsado del programa de telerrealidad Celebrity Big Brother en Reino Unido, Gary, tío de Kate, ha hablado. En entrevista con GB News, dice que su sobrina tiene una enfermedad y que “tiene a las mejores personas cuidándola”.

La periodista estadounidense Jessica Reed Kraus asegura que la princesa se recupera de una operación en los intestinos. “Se está recuperando con una bolsa. La curación de esto lleva doce largas semanas. El palacio (Kensington), en un intento de no manchar su imagen o avergonzarla, dio estas vagas explicaciones que les han salido como un tiro por la culata a raíz de las extrañas imágenes con Photoshop que publicaron”, explica.

Añade que seguramente también debe lidiar con el estrés emocional, pues de saberse la verdad, muchos señalarían que su mal es consecuencia de un posible trastorno alimenticio o de una larga depresión. Sin embargo, esto puede ser solo una nueva teoría.

Al momento se espera que se cumpla lo señalado por fuentes oficiales que indican que la princesa de Gales reaparecerá en Semana Santa. Bueno, tal vez se produzca en junio, durante el desfile militar Trooping the Colour, cita que siempre ha contado con la presencia de la Familia Real. Por ahora, nadie lo sabe.

REGRESA EL 'FANTASMA' DE ROSE

En medio de este caos, algunos medios británicos han decidido ‘reavivar’ la imagen de Sarah Rose Hanbury (39), la ‘amiga especial’ del príncipe Guillermo (41). Casada desde 2009 con David Cholmondeley, VII marqués de Cholmondeley (63), ha ganado protagonismo en tabloides como The Independent, que hizo un perfil sobre la aristócrata, o la revista Tatler, que publicó un mensaje en X que retiró a los pocos minutos.

Y es que el rumor del encuentro secreto entre ella y el príncipe en San Valentín del año pasado ha cobrado protagonismo. La marquesa de Choldondeley mantuvo una estrecha amistad con Kate hasta que, en 2019, la prensa empezó a hablar de un supuesto romance entre Guillermo y Rose.

