Kate Middleton reaparece en fotografía oficial

Los fanáticos se han preocupado cada vez más por la Princesa de Gales en los últimos meses.

La integrante de la familia real británica, de 42 años, ha estado fuera de la vista del público desde Navidad después de someterse a una cirugía planificada a principios de año. A pesar de las garantías del palacio y de sus allegados, los seguidores han especulado sobre cómo le estaba yendo en medio de su recuperación a Kate Middelton.

Lea más: Megan Fox y Sylvester Stallone fueron escogidos como los peores actores

El domingo 10 de marzo, la realeza publicó una foto de Kate con sus tres hijos, los príncipes George y Louis y la princesa Charlotte, para celebrar el Día de la Madre en el Reino Unido.

Óscar 2024: Todos los ganadores y detalles de la gala 96 Leer más

Familia real Instagram

“Gracias por sus amables deseos y continuo apoyo durante los últimos dos meses”, escribió en la leyenda adjunta. “Les deseo a todos un Feliz día de la Madre. K.”

Sin embargo, un detalle de la foto en particular llamó la atención de muchos: ella no lleva su anillo de boda o de compromiso en la foto. Además, no se dieron detalles de inmediato sobre cuándo y dónde se tomó la foto.

La princesa de Gales abandona el hospital y regresa a su domicilio de Windsor Leer más

Cuando Town & Country le preguntó por qué no llevaba su anillo de bodas, “una fuente de Palacio señaló que la princesa estaba en casa y la fotografía fue tomada por su marido”. TMZ especuló que tal vez le quitaron el anillo porque “experimentó inflamación desde su cirugía”.

La reportera real Rebecca English confirmó que la fotografía fue tomada en Windsor, a principios de esta semana, por el Príncipe de Gales.