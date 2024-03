Óscar 2024: Todos los ganadores y detalles de la gala 96

Cada año el mundo del cine y el entretenimiento espera su gran fiesta: el premio Óscar. Esta es la gala 96, y en esta ocasiónse lleva a cabo en la ciudad del cine, Los Ángeles en California.

Esta gran evento es animado por cuarta ocasión por el comediante Jimmy Kimmel. Este 2024 se anunciaron 23 categorías. Y en la más importante de todas, la de mejor película, se disputan 10 títulos la estatuilla.

La ceremonia tendrá lugar a las 17:00 de Ecuador, una hora antes de lo habitual. Se puede ver por cable, en el canal TNT y vía streaming, en la app MAX.

Esta ceremonia sufrió un atraso de más de 15 minutos de emisión, puesto que en los alrededores del teatro los manifestantes por la guerra entre Israel y Palestina, tenían un plantón que impidió la llegada a tiempo de las estrellas.

Jimmy Kimmel inició la ceremonia con una broma junto a Barbie. A quién describió como el gran éxito en taquilla. "Era una muñeca que ya nadie quería", expresó. Y señaló, ácidamente, que quienes estaban aplaudiendo eran los culpables de que Greta Gerwig no haya ingresado en la categoría de mejor directora en las votaciones.

*Esta nota se actualizará constantemente.

Aquí el listado de premiación y sus ganadoras:

Mejor Actriz de Reparto

Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

Mejor Corto de Animación

War is over! (Inspirado en la canción de John & Yoko) - Dave Mullins and Brad Booker

Mejor Película de Animación

El niño y la garza - Hayao Miyazaki y Toshio Suzuki

Mejor Actor de Reparto

Mejor Documental

Mejor Corto Ficción

Mejor Fotografía

Mejor Maquillaje y Peluquería

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Película Internacional

Mejor Corto Documental

Mejor Diseño de Producción

Mejor Banda Sonora

Mejores Efectos Visuales

Mejor Guion Original

Mejor Guion Adaptado

Mejor Sonido

Mejor Canción Original

Mejor Montaje

Mejor Director

Mejor Actor

Mejor Actriz

Mejor Película