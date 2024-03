Óscar 2024: Esta es la cifra que gana el presentador de la gala, Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel subió al escenario como presentador de los Oscar 2024, esta fuesu tercera vez en esta gran ceremonia.

En 2017 reveló cuánto le pagaban por presentar, y sus fanáticos se sorprendieron por la baja cifra, en comparación con el salario que gana como animador de su show Jimmy Kimmel Live!.

Cada noche de la semana en ABC presenta Jimmy Kimmel Live!, su programa de entrevistas con famosos. Por temporada ganaba 15 millones de dólares, pero pudo haber aumentado con los años.

Pero ahora como presentador solo es para sus dulces... Son exactamente 15 mil dólares. “Creo que es ilegal no pagar nada”, dijo Jimmy en Kevin & Bean de la radio KROQ cuando reveló que le pagan 15 mil dólares por esta noche. “No estoy seguro de que se suponía que debía revelar esto. Pero nadie me dijo que no lo hiciera. Considero que esto es su culpa”.

