Akira Toriyama y la afección que compartió con Maradona

Los seguidores de Dragon Ball no pueden menos que lamentar la muerte de Akira Toriyama, el creador del clásico de la animación japonesa y de otros animes populares, quien falleció en Japón el 1 de marzo pasado. Tenía 68 años.

Un viaje por la cultura japonesa Leer más

(También puedes leer: Muere a los 68 años Akira Toriyama, autor de 'Dragon Ball')

Y es que supo cómo alcanzar el éxito. Su famosa serie de manga Dragon Ball, que comenzó en 1984, ha vendido millones de copias en todo el mundo, además de ser adaptada a programas de televisión, videojuegos y películas animadas muy populares.

Según un comunicado de Bird Studio, la causa de la muerte fue un coágulo de sangre en el cerebro. “Estaba trabajando con entusiasmo en muchos proyectos y todavía había muchas cosas que esperaba lograr”, se lee.

Pero su aporte no puede dejar de ser reconocido, sobre todo por la gran variedad de títulos de manga y obras de arte que ahora son recordadas con gratitud. “Esperamos que el mundo único de creación de Akira Toriyama siga siendo amado por todos durante mucho tiempo”.

(Te invitamos a leer: "Nos reciben como familia": Las voces de Vegeta y Gohan en el Budokan 2023)

Una nueva adaptación televisiva de Sand Land de Toriyama, una historia de aventuras en el desierto estrenada en 2000 y luego adaptada a una película de anime en 2023 se estrenará en Disney+.

El día de su funeral estuvieron presentes solo su familia y muy pocos amigos, según reporte del medio BBC, pero los mensajes de condolencias y dolor de otros creadores y fans llenaron las redes sociales. Eiichiro Oda, creador del exitoso manga One Piece, dijo que la presencia de Toriyama era como un “gran árbol” para los artistas más jóvenes.

Akira nació en la prefectura de Aichi, en el centro de Japón, en 1955. Hizo su debut en el manga en 1978 con el cómic de aventuras Wonder Island, publicado en la revista Weekly Shonen Jump.

El 8 de marzo, los transeúntes pasan junto a una estatua de Son Goku, un personaje de Dragon Ball creado por el artista de manga japonés Akira Toriyama, frente a Bandai Co. en Tokio, Japón. EFE//FRANCK ROBICHON

LAS CAUSAS DE SU MUERTE

Luigi Marchelle: "Japón ha sido mi viaje soñado" Leer más

El hematoma subdural, causa de la muerte de Akira Toriyama, es una acumulación de sangre que tiene lugar entre una de las envolturas del cerebro. Esa sangre procede de la rotura de un vaso sanguíneo. Este problema no se produce en el interior de este órgano, por lo que no se considera una enfermedad cerebral. No obstante, también afecta al cerebro por la presión que ejerce sobre él la sangre acumulada.

La causa más frecuente es el traumatismo craneal y, generalmente, se produce como consecuencia de un golpe en la cabeza. En todo caso, no todos los individuos tienen el mismo riesgo y hay personas más predispuestas a padecer este problema, como quienes están en tratamiento con anticoagulantes.

El final de dragon ballz.

El final de Akira Toriyama!

El mejor programa de todos los tiempos 😢#DragonBallZ pic.twitter.com/RV6zhsuDCi — A de Alvarez (@aalvarez_96) March 8, 2024

Cómo no podía ser de otra forma y en honor al gran Akira Toriyama, aquí les dejo el mejor relleno de Dragón ball Z 🐉: "Una prueba muy difícil para Gokú" (clases de manejo con Piccolo), porque se lo merecen amigos míos!! #Akira #Bulma #DragonBallZ pic.twitter.com/jwDBbg1oAa — Gino. (@gino_j_simpson) March 8, 2024

De hecho, en 2020, el futbolista argentino Diego Armando Maradona fue operado con éxito de este problema y fue dado de alta ocho días después de la intervención.

Los síntomas de los hematomas subdurales aparecen en las primeras 24 horas y el afectado con frecuencia está inconsciente desde el golpe en la cabeza. Entre las complicaciones que presenta esta enfermedad está la hernia cerebral (presión sobre el cerebro tan intensa que causa un coma y la muerte), convulsiones, debilidad, entumecimiento, dificultad para hablar y problemas persistentes como pérdida de memoria, mareos, ansiedad, dificultad de concentración o dolor de cabeza.

(Te proponemos: Japanipop: 21 años con la cultura japonesa=

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!