Luigi Marchelle: "Japón ha sido mi viaje soñado"

El periodista deportivo Luigi Marchelle, de Ecuavisa, es uno de los tres comunicadores acreditados de Ecuador para cubrir los Juegos Olímpicos Tokio 2021.

Desde Japón, el comunicador compartió con EXPRESIONES sus impresiones del país asiático al que definió como su 'trip destination'. "Queria conocerlo en algún momento de mi vida, finalmente se dio por la influencia de la cultura japonesa en mí. Soy recontra fanático, desde chiquito, de los videojuegos, del anime, soy super Otaku y leo full manga. Hay muchas cosas que se me hacen muy familiares, siento que ya he estado aquí y otras no dejan de sorprenderme".

Cristina Rodas: "Mi proyecto mayor es que renazcan los teatros" Leer más

Sostiene que no ha tenido ningún tipo de problemas siendo extranjero. "Me he tomado con gente amable, muy ordenada, puntual y servicial al extremo. Me han tratado de maravilla, solo puede hablar cosas buenas de Japón".

Neisi Dajomes, Tamara Salazar y el símbolo de las bandanas Leer más

Afirma que se ha sacado la pica con la comida, platos que generalmente ha visto en series y películas. "Me he quedado maravillado, todo muy rico, solo está pendiente un ramen tradicional".

Haber sido seguidor del anime le permitió no tener mayor problemas con el idioma y la pronunciación, además de seguir la travesía de viajeros que cuentan sus experiencias en Japón. "Ha sido muy útil y la tecnología fue fundamental gracias al Google Translate".