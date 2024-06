Guilhem Renaud: "El vino abre un montón de opciones laborales"

“Desde que tengo memoria, en mi casa siempre hubo vino”, dice con acento francés Guilhem Renaud. Originario de Burdeos, centro de la famosa región vitivinícola, al suroeste de Francia, decidió hace diez años dar un vuelco a su vida e introducirse en el mundo de vinos y espirituosos.

(Te invitamos a leer: Arianna Tanca: conoce más sobre la ministra de la mujer y su faceta como madre).

Andrea González: "Ser político no puede ser una mala palabra" Leer más

Hoy es diplomado de Wine and Spirit Education Trust (WSET). Este nivel que alcanzó con méritos y menciones especiales por parte de Winewise Benelux le impulsó a crear L’ Attitude Wine School en Ecuador, donde reside hace nueve años.

Con esta experticia, Guilhem enseña a navegar por el mundo enófilo a cientos de aficionados y profesionales que, por intermedio de él, reciben su certificación directa desde Londres.

“Para ser bueno en el vino no necesitas haber catado diez mil vinos, ni los más caros del mundo. Necesitas saber de química, de física, de geografía, historia, viticultura, agricultura…”, explica.

Lo dice con autoridad. Es, académicamente, una de las personas que más sabe de vinos en el país. Para darse una idea, el diplomado que obtuvo es la puerta de entrada para competir en el Master of wine, título máximo del ámbito del vino del que solo hay poco más de 400 en todo el mundo.

En diálogo con EXPRESIONES cuenta el reto de emprender y de ayudar a crecer la cultura del vino que está tan de moda en bares y restaurantes a nivel local.

Guilhem Renaud hoy es diplomado de Wine and Spirit Education Trust (WSET) FREDDY RODRÍGUEZ

En 5 preguntas

¿Cómo llegó a trabajar en el mundo de los vinos?

El momento clave fue cuando estaba trabajando en África Central, estaba en Recursos Humanos para la ONG y hubo un incidente de inseguridad… Fue un asalto con golpes. Y decidí que, a partir de ese momento, iba a hacer lo que me apasiona. Viajé a Madrid y empecé a estudiar Wine and Spirit Education Trust (WSET) y así se me abrió un camino en este mundo enófilo. Luego pasé a Londres para ser educador oficial de la WSET y estar autorizado para representarlos.

RELACIONADAS Los tipos de futbolistas cuando van rumbo al estadio

Guilhem enseña a navegar por el mundo enófilo a cientos de aficionados y profesionales. FREDDY RODRÍGUEZ

¿Qué lo incentivó a traer este modelo a Ecuador?

Mi esposa es ecuatoriana y vimos la posibilidad de abrir camino acá para los aficionados del vino. Al principio, trabajé en ventas y producción de vinos en Dos Hemisferios y luego de dos años comencé a dar forma a mi emprendimiento.

¿De dónde sale la idea de L’ Attitude Wine?

Quería educar. Y de una u otra forma democratizar la cultura del vino. Esto no puede ser solo para unos pocos. Desde un estudiante hasta el staff que trabaja en importadoras de vinos. Y diría obligatorio para ellos para que no importen cualquier cosa. Pero el objetivo es que lo aprendido se pueda replicar para que el conocimiento se eleve. Ya he podido dar cursos en Guayaquil, Quito y Manta.

Asistir a una cata, al parecer, está de moda… ¿Es suficiente para saber de vino?

No puedes disfrutar sin teoría. Hay mucha gente que abre botellas y no tiene la base para disfrutar de todo el potencial. Es necesario sentarse a aprender con alguien que te va a enseñar de forma neutra, no con el ánimo de venderte una botella ni marca.

¿Cómo se abre el abanico para trabajar en el nicho del vino, más allá del sommelier?

El sommelier es la persona que está en sala, el que se encarga de seleccionar vinos, de atender al comensal. Pero hay muchos que no quieren hacer este tipo de tareas, sino que quieren expandirse. Entonces se puede trabajar desde ventas, marketing, logística, periodismo… Hay un montón de opciones laborales cuando se sabe de vinos. Literalmente, es un ‘pasaporte’ para trabajar en cualquier parte del mundo. A mí me pasó. Nunca imaginé que iba a trabajar.

Es, académicamente, una de las personas que más sabe de vinos en el país. FREDDY RODRÍGUEZ

La sép´tima fue la vencida

“Si mi padre era de los que traía las personas a casa después de la fiesta, yo, en cambio, soy el que llevaban”, sostiene entre risas Guilhem. El vino y la cerveza siempre le gustaron.

Eso explica el lanzamiento de su último emprendimiento, Differe (diferir por su traducción al español), una cerveza artesanal que busca emular sensaciones vinícolas envueltas en la efervescencia de esta popular bebida.

“Yo coleccionaba cervezas de muchos países. Y pensé, ¿por qué separar los dos mundos, tanto del vino y la cerveza? Entonces quise crear un puente. Fue un camino intelectual hasta que la séptima receta fue la vencida y es la que hoy se comercializa”. Su sabor está entre levadura y especias, que se presta a compartir y disfrutar.

Más sobre él Ganó experiencias en diferentes bodegas francesas como Château Segur en Burdeos, en Domain Fischbach y en Champagne de Alsacia, donde fue parte de la alquimia detrás del icónico Billecart Salmon.

¡Aplíquelo en casa!

En el bar: Lo ideal es tener un vino blanco, espumoso, rosado y tintos (ligeros como la garnacha) para poder combinarlos con cualquier menú.

En familia: Para un asado, puede ser un vino Malbec con mucha más acidez, que invite a comer. Beber más da ganas de comer más y, a la vez, disfrutar.

Cómo guardar: La temperatura alta daña todos los vinos. Entonces hay que guardarlos a temperaturas de 12 a 13 grados aproximadamente (en refrigerador o vinera), en posición horizontal.

La copa: Debe ser de cristal y transparente. Es liviana y permite ver detalles del vino.

Créditos: Fotos: Freddy Rodríguez. Producción: Gianella Muñoz. Locación: Empírico en Plaza Moderna (IG: @empiricovinos).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!