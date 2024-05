Bianca Salame y su misión: criar adultos felices a través del vínculo con mascotas

Hay que ver el entusiasmo con el que Bianca Salame se relaciona con los perros y gatos que llegan hasta ella. A lo lejos, se escucha el sonido de las secadoras mientras las groomers (o peluqueras) se preocupan de la estética de los ‘peluditos’ que les han confiado las familias.

Aquel es el ambiente de Amor Animal, el lugar favorito de esta guayaquileña desde hace más de tres años.Si bien su peluquería y pet shop refleja la esencia animalista, cuenta que le apasionan los animales desde la infancia. “Siempre tuvimos más de seis perros. La mayoría eran rescatados por mi mamá”, confiesa.

Por ello, llegado el momento de emprender, decidió enfocarse en aprender más sobre estas especies que tanto cuida y defiende. Desde peluquería hasta cosmetología y dermocosmética canina y felina.

“Soy un pulpito”, dice sobre todo lo que al día de hoy ocupa su agenda. Esposa, mamá de dos y emprendedora, está consciente del beneficio que los ‘amigos de cuatro patas’ aportan también para la crianza de los niños. “Un niño que adopta será un adulto bueno y feliz”.

Su equipo soñado

Los ladridos y maullidos son habituales en casa de Bianca y su esposo Diego Zambrano. “Mi familia antes de casarme ya vino con mochila. Mi esposo sabía a lo que se embarcaba”, cuenta entre risas y añade: “Éramos cinco sin casarnos y ahora ya somos diez”.

Adoptar ha sido una experiencia maravillosa. “Creo que los animales tienen mucho que enseñar, no solo los perros y gatos. De ellos he aprendido a confiar, a amar mi soledad (como los gatos)… Y tras haber rescatado tanto, diría que también me han enseñado a perdonar”, asevera.

Cuando sus hijos nacieron, sus ‘peluditos’ fueron parte de la crianza. “Mientras más temprano los expongamos, va a ser mejor. Hay hábitos y rutinas de por medio. Mientras yo paseaba en coche con los bebés, tenía que ya haber cepillado a mis perros. Hoy doy de comer a los perros con mis hijos al lado”, sostiene.

Y de hecho, de vez en cuando, sus nenes se vuelven sus asistentes cuando visitan el trabajo de Bianca. “No hay cosa negativa que te pueda traer a tu vida un perro o un gato. Que alguien me lo diga. Porque ni la rinitis alérgica a mí me detiene a cuidar animales. La tengo controlada con mis aceites esenciales”.

Así, tanto sus hijos como sus animales reciben el amor y la educación de Bianca. “Los niños se hacen más sensibles y empáticos. Y ese es el futuro que necesitamos”.

Con la camiseta puesta

Cuando piensa en el camino recorrido por y para los animales, asegura que nada le ha hecho bajar los brazos. “Amor Animal empezó en WhatsApp. En la pandemia me comenzaron a preguntar dónde comprar comida y en hora buena yo tenía fundas guardadas en mi bodega. Uno de los primeros a quien las vendí fue Juan Carlos Román… No se las quería vender, pero tenía que generar ingresos para comer. Le dije a mi esposo y empezamos. Con los primeros paquetes vendidos invertimos en los siguientes”, recuerda.

Así comenzó a tomar forma de pet shop y peluquería. Al día de hoy ya tiene dos locales, uno en Samborondón y otro en Guayaquil, donde sus vitrinas también dan cabida a emprendimientos locales.

“Ni los apagones nos han desmoronado. Cuando se iba la luz, ¿qué hacíamos con un perro mojado? No nos podíamos poner a llorar. Alquilamos un generador y seguimos. Los colaboradores también necesitan trabajar y como país nos toca ponernos la camiseta”, comenta sobre el reto de emprender.

Con todo este bagaje, a futuro piensa lanzar un proyecto social, pues Bianca tiene un objetivo claro: “Yo quiero un Ecuador sin animales en la calle y, asimismo, con perros y gatos esterilizados”, concluye.

Cara a cara con Bianca Salame

¿Cómo fomenta en sus hijos la esencia animalista?

Mi hija mayor, Bianca, viene conmigo a trabajar los fines de semana. Si quiere cepillar, que cepille; si quiere bañar, que bañe. Hasta lacitos hace para los perros.

¿Por qué es importante enseñarles a adoptar?

Necesitamos niños que en un futuro sean adultos buenos. Y esa enseñanza viene desde casa, no se la dan en el colegio.

¿Cuál es el primer error a la hora de traer un animalito a casa?

Pensar que es un adorno. Es un ser vivo que depende de nosotros. Una cuando va a ser mamá se prepara, no nacimos sabiendo. Asimismo cuando adoptamos un animal.

Como mamá y emprendedora, ¿cuál es la huella que quiere dejar?

Educar a la sociedad. Generar conciencia sobre cómo los criaderos ilegales perjudican a los animales. Sería hermoso que mis hijos continúen mi legado. No puedo obligarlos, pero seguramente no solo los estoy volviendo a ellos más sensibles, sino también a los que siguen mi causa.

Si pudiera reencarnar en un animal, ¿cuál sería?

¡Ufff! Pregunta difícil. Me encantan todos los animales, pero sin duda en un gato.

Sus estudios

Bianca es licenciada en Comunicación Audiovisual. Psicología en comportamiento felino en el Compass Education and Training. Adem´ás estudió peluquería canina y felina. Al momento sigue una certificación en cosmetología y dermocosmética canina y felina.

