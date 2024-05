Arianna Tanca: conoce más sobre la ministra de la mujer y su faceta como madre

En la pantalla del celular le aparece un mensaje de su mamá: “El domingo almorzamos en casa”. Arianna Tanca lo lee en voz alta mientras es producida para las fotos por el staff de SEMANA.

“Este es mi segundo año del Día de la Madre como mamá soltera”, añade. Estarán las mismas mujeres que fueron su red de apoyo en los momentos que, en palabras de ella, fueron los más duros.

En febrero de 2023 dio fin a su matrimonio. “Estuve en un círculo de violencia… Actualmente, estoy divorciada. Fue una decisión que la tomé por mí y para estar emocionalmente bien para mis hijos”, confiesa.

A partir de reconocer lo que ella vivió y saber que actualmente son 7 de cada 10 mujeres las que viven algún tipo de violencia, hace que tenga empatía con ellas desde la cartera de Estado que representa: Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. En un diálogo íntimo con esta revista, cuenta cómo ha sido el giro de 180 grados en su vida, y el desafío de equilibrar trabajo y maternidad.

La maternidad resiliente ha marcado la vida de la ministra de la mujer

“Mi mamá me dio a luz a los 43 años, y a mi hermano, a los 41. Le habían dicho que no podía concebir, pero aquí estamos”, comenta. Eso hace que para ella no haya mujeres más fuertes que su madre y abuela, ya fallecida.

“Ambas formaron una familia muy unida. Mis tías son como mis segundas madres y mis primas como mis hermanas. Eso permitió que yo haya tenido una red de apoyo muy grande”, refiere.

A ese círculo se sumaron sus amigas. “Todo este grupo de mujeres estuvieron allí desde el día uno, ayudándome a sostenerme, y a tomar control sobre mi vida, que a ratos lo perdía”, cuenta sobre el proceso de la separación.

Tras terapias psicológicas y psiquiátricas, vino la calma. Y en noviembre de 2023, le hicieron el llamado a asumir el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.

“En los trabajos de territorio, he notado que hay mujeres que no reconocen que están en un círculo de violencia. Yo también pasé por eso. Me costó mucho tiempo darme cuenta… Lo hice cuando el problema me explotó en la cara… Hay que vivir para entenderlo, y sé que aún hay mucho trabajo por hacer en el país”, afirma. De ahí que su objetivo es hacer crecer la red de apoyo para más madres y mujeres que lo necesiten.

“Como madre soy resiliente. Si pude reconstruir mi vida después de lo que me pasó, cualquier problema que me lance la vida lo voy a asumir con fortaleza. Uno no se casa pensando que terminará divorciándose. En mi caso, las circunstancias no se dieron… Pero una mamá feliz es lo mejor que pueden tener los hijos”.

Arianna Tanca entre Quito y Guayaquil

“En marzo solo pude ver a mis hijos 7 días de los 31 que tiene el mes. Como madre y ministra es un desafío equilibrar lo profesional y personal. Me toca vivir unos días en Quito y, mientras estoy allá, me comunico con ellos por videollamada. Nos hemos adaptado poco a poco, haciendo lo mejor que se puede”, explica.

Este equilibrio le toca en lo más profundo. Pues dice que aunque sus hijos están pequeños, también tiene una responsabilidad enorme como servidora pública. “Ellos saben dónde trabajo y cuando han podido me han acompañado a la oficina. Quizá aún no entienden a fondo lo que hago, pero trato de involucrarlos”.

Al dar un vistazo al departamento, los libros resaltan a simple vista. Arianna tiene pasión por la lectura, así que, dice, potencia lo mismo en sus hijos. “Leer es fundamental para formarles un pensamiento crítico, y que luego ellos puedan tomar sus propias decisiones, sin ser manipulados”, expresa.

En los tiempos que corren, asegura que ser mamá de un niño es todo un desafío. “Los patrones culturales de nuestra sociedad a ratos son machistas. Es mi responsabilidad como madre quitarlos y en el caso de mi hijo, que sepa sobre la equidad, que es normal que una mujer se desempeñe en varios roles. Y que debe respetar a su madre, hermana y a las demás, no porque sean mujeres, sino por principio básico de humanidad”, puntualiza. Explica que por su hija y por las de otras mujeres también tiene un reto. “Quiero dejarles un mundo mejor a las niñas para que puedan caminar libre y sin miedo y tengan una vida digna”, concluye.

Más sobre la ministra de la mujer y los derechos humanos

Arianna Tanca, la ministra de la mujer y los derechos humanos cuenta sobre su lado materno Miguel Canales

¿Qué les diría a las madres que están sufriendo algún tipo de violencia de género?

Que no están solas, que no están locas y que aquí estamos para ayudarlas. El Ministerio de la Mujer es para cualquier mujer que sienta que está siendo maltratada de alguna forma.

¿Qué pasa si están tocando fondo y no encuentran salida a esa situación?

Las madres tenemos esa fortaleza, cuando buscamos la salida, la encontramos como sea. Y nos toca levantarnos, porque la vida de nuestros hijos depende de nosotras. Sepan que no está mal pedir ayuda.

En lo personal, ¿cómo es Arianna tras dejar ese círculo de violencia?

Ahora soy más fuerte, más consciente de lo que no es normal en una relación. No es normal que te hablen mal, no es normal la violencia, no es normal ver a una madre infeliz. Pero sobre todo, no tengo miedo.

¿Cuál fue la parte más difícil tras el divorcio?

Hablarle a mis hijos que en casa seríamos solo tres. Creo que sirvió mucho hablar las cosas claras, no mentirles y darles la información de acuerdo a su edad. Les conté también a las profesoras para que estén pendientes de si había alguna señal que indique que ellos necesitarían terapia. Pero no la requirieron.

