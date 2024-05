Tips para una mamá primeriza

La madre perfecta no existe. Libérate de la tensión y de la ansiedad. Ser mamá por primera vez es una experiencia emocionante, que se presenta llena de alegría y desafíos. Sin embargo, prepararse a tiempo es fundamental para que, llegado el momento, pueda afrontar con beneplácito esta etapa.

Con la sabiduría de algunas madres y las recomendaciones de Elizabeth Morán Pauta, obstetra especializada en lactancia materna y máster en cuidados maternos, le compartimos algunos consejos valiosos para las mamás primerizas.

La clave: confía en tus instintos. Los consejos pueden ser útiles, pero a veces lo que necesitas es hacerle caso a tu intuición como madre. Si algo no te hace sentir bien, apóyese en esa sensación y busque ayuda. Recuerde que no hay nadie que conozca mejor a su bebé que usted como mamá.

Lo que debe hacer

- Acuda a los controles prenatales. Es importante para asegurar la salud y bienestar de la madre y el bebé. Permite detectar y tratar a tiempo cualquier complicación que pueda surgir durante el embarazo.

- Antes del parto. Infórmese de los beneficios de la lactancia materna, cómo amamantar correctamente y cómo reconocer las señales de hambre del bebé.

- Cuide su salud mental. La llegada de un bebé es abrumadora. Descanse lo suficiente y busque momentos para relajarse.

- Disfrute cada momento. Atesore su embarazo. Y también los primeros meses con un bebé son únicos y pasan rápido.

- Evite compararse con otras madres. O sentirse presionada por estándares irreales. Confíe en sus instintos y recuerde que está creando un vínculo muy especial con su pequeño.

Experiencias

​

"Uno de los mejores consejos lo recibí de la señora que trabajaba en mi casa. Todos los días tomé jugo de naranja con remolacha o jugo de uva negra. Nunca sufrí de anemia y mi hija nació grande y sana”. Karla Pérez, Coach deportiva

Yo me dediqué a la lectura. La información que recibí me tranquilizó y me preparó para lo que se venía. Mi cuñada me mandó a escuchar música de Mozart para que mi bebé y yo nos relajemos”. Mariana Burgos, Diseñadora de moda.

"El consejo que más me ayudó fue el de las rutinas. A mi hija la acostumbré a tener un horario para dormir, ella duerme con bulla. Nunca tuve que hacer callar a nadie para que no se despierte. Le di de comer cada 3 horas”. Gabriela Armas, Actriz y exreina de belleza

