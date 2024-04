Halle Bailey revela detalles de su depresión posparto

Halle Bailey habla con sinceridad sobre el proceso de estrenarse como mamá.

La estrella de La Sirenita, de 24 años, dio varios detalles sobre su viaje posparto después de darle la bienvenida a su hijo Halo en un video que compartió en Snapchat.

“Solo quería hablar un poco sobre mi viaje posparto como nueva mamá”, dijo. “Tengo depresión postparto severa, severa, y no sé si alguna nueva mamá puede identificarse, pero ha llegado al punto en que es realmente malo y es difícil para mí estar separada de mi bebé por más de 30 minutos. Y esto empezó a asustarme”, continuó.

“Todos saben que Halo tiene el padre más increíble del mundo”, añadió, elogiando a Darryl Granberry Jr. Ella y el rapero tienen algo más de dos años de relación.

“Moo Moo es simplemente el padre perfecto para él. Lo ama mucho; está tan presente. Y no podría haber pedido una mejor persona con quien tener un bebé por lo inmiscuido que está y lo mucho que quiere estar en su vida, y el apoyo que me brinda a mí y a mis proyectos”.

“Halo es un milagro. Él es perfecto. Cuando lo miro, lloro por lo especial que es. Lo único que ha sido difícil para mí es sentirme normal en mi propio cuerpo. Me siento como una persona completamente diferente cuando me miro al espejo. Siento como si estuviera en un cuerpo completamente nuevo y no sé quién soy”, explicó la también cantante Halle.

“Antes de tener un hijo y escuchar a la gente hablar sobre el posparto, simplemente entraba por un oído y salía por el otro... No me di cuenta de lo serio que era en realidad”, reflexiona.

“Cuando lo atraviesas, sientes como si estuvieras nadando en este océano que tiene las olas más grandes que jamás hayas sentido y estás tratando de no ahogarte”, agregó.

La intérprete también explica que intenta no estar tan conectada en redes sociales por lo hiriente que pueden ser ciertos comentarios. “Aunque puedas admirar a ciertas personas y pensar que son celebridades y que parecen tenerlo todo bajo control, nunca sabes por lo que está pasando otra persona, especialmente alguien que acaba de tener un bebé”.

