¿Georgina Rodríguez está esperando un bebé de Cristiano Ronaldo?

Varias fotos han avivado sospechas de un posible embarazo de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. ¿Realidad o solo rumor?

Las redes están en revuelo tras unas fotos de la empresaria Georgina Rodríguez, esposa del exjugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

La gala Caring for Women Dinner, que se llevó a cabo el pasado 11 de septiembre en Manhattan, Nueva York, no solo reunió a alrededor de 200 figuras influyentes, sino que también reveló un pequeño bulto en la panza de Georgina.

El vestido negro ceñido, strapless (sin tirantes), escote palabra de honor, dejó al descubierto la silueta de la pelinegra, lo que levantó sospechas sobre un posible embarazo. Desde entonces, los rumores no han dejado de crecer.

La colaboradora del programa televisivo español ¡Vaya fama!, Alba Morales, hizo un comentario sobre la condición de la celebrity española: "Yo pienso que estos dos se han casado porque Georgina está embarazada y donde están viviendo no se puede".

La pareja mantiene una relación de casi una década, que ha dado como fruto cuatro hijos: Eva y Mateo, mellizos nacidos mediante gestación subrogada; Alana Martina, primera hija biológica; y Bella Esmeralda, segunda hija biológica de la pareja (su hermano gemelo falleció durante el parto).

El 11 de agosto se comprometieron oficialmente. Hasta ese momento mantenían una unión libre con cinco hijos bajo su cuidado, incluyendo a Cristiano Ronaldo Jr., hijo del jugador únicamente.

Actualmente, la familia reside en Arabia Saudita, un país que, apoyado en el artículo 356 del Código Penal, considera delito tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o quedarse embarazada fuera del mismo.

Tal como predica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: "No hay carta blanca ni flexibilidad si una mujer extranjera se quedara embarazada. El mismo hospital se encargaría de llamar a la policía."

Basado en esta lógica, se especula que la razón del sorpresivo matrimonio de la influyente pareja estaría relacionada con el posible embarazo de Georgina, ya que la ley no pasa desapercibida ni para las celebridades más poderosas.

#Fotonota | ¿Georgina Rodríguez está embarazada?



Georgina Rodríguez desató intensos rumores de embarazo en su reciente asistencia a la gala Caring for Women, donde llamó la atención al lucir un vestido negro que resaltaba un vientre prominente que generó especulación inmediata. pic.twitter.com/v0Js6kC9Fl — femina.laredo (@FeminaLaredo) September 13, 2025

Las fotos en las redes Georgina Rodriguez

En los últimos tres días, la española Georgina Rodríguez compartió contenido en su cuenta de Instagram @georginagio. En las primeras publicaciones, subidas en formato carrusel, se la puede ver junto a personajes influyentes. En la primera, está sentada al lado de Lauren Sánchez, esposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos.

La siguiente foto muestra a Georgina abrazada a la actriz Salma Hayek. Su mano derecha luce la sortija de matrimonio de 45 quilates, aunque pierde protagonismo, ya que de perfil se aprecia claramente su avultada panza, que no puede ocultarse dentro del abrazo.

En otras fotos, en las que Georgina aparece sentada, su vientre queda escondido, pero se dejan ver las copas sobre la mesa. Una persona que espera un bebé no suele consumir la misma cantidad de bebidas alcohólicas que otras, lo que se evidencia en la copa que acompaña a la pelinegra.

En ella se aprece un líquido transparente que podría ser, o bien alcohol del tipo vodka, o tratarse simplemente de agua. Esa incógnita refuerza las sospechas de embarazo.

Para sumar más indicios, un video corto subido a su feed deja claramente al descubierto su desarrollada pancita. Aunque no es demasiado grande, los embarazos comienzan de manera gradual, como todos lo saben.

Entre poses improvisadas y un vestido ajustado, la celebridad ha vuelto a avivar los rumores sobre un posible octavo miembro de la familia. La pregunta es: si no quieren hacer público su embarazo, ¿por qué usar un vestido ceñido?

Lo que se sabe hasta ahora

Conviene resaltar que, por el momento, ni Georgina Rodríguez ni Cristiano Ronaldo han confirmado ni desmentido nada al respecto.

La pareja se mantiene en silencio sobre el tema, y las declaraciones oficiales todavía no se hacen presentes, lo único cierto es la curiosidad que han despertado las fotografías.

