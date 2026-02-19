Estrenos de cine en Ecuador: ¿Qué ver en la cartelera de 19 de febrero 2026?

La cartelera cinematográfica de Ecuador se actualiza este jueves 19 de febrero de 2026 con una variedad de propuestas para distintos gustos. Desde producciones de terror hasta drama y funciones especiales de conciertos en formato IMAX, estos son los títulos que llegan a salas del país y que expanden la oferta de entretenimiento en cines comerciales e independientes.

A continuación, los estrenos disponibles en Ecuador presentados con título y sinopsis:

Kevin Johansen y Liniers en Ecuador Leer más

Líbralos del Mal

Dirigida por Osgood Perkins, esta película narra el viaje de una pareja que decide celebrar su aniversario en una cabaña aislada en el bosque. Tras una emergencia que lleva a uno de ellos de regreso a la ciudad, la otra queda sola y comienza a experimentar sucesos inquietantes ligados al pasado de la propiedad. La trama explora su lucha por comprender lo que ocurre cuando fuerzas desconocidas parecen manifestarse en el lugar.

¿Está Funcionando Esto?

Dirigida por Bradley Cooper, este drama con elementos de comedia sigue a Alex y Tess, una pareja cuya relación cambia tras años juntos. Mientras enfrentan la separación, Alex busca reinventarse en la escena de la comedia de Nueva York y Tess replantea su identidad tras los sacrificios hechos por su familia. La historia aborda temas de mediana edad, amor, cambio personal y nuevas formas de vínculo familiar.

Arco

En el año 2075, Iris, una niña de 10 años, ve caer del cielo a un misterioso niño con un traje de arcoíris. Es Arco. Iris lo acogerá y lo ayudará por todos los medios posibles a volver a su hogar

Retratos Siniestros (The Painted)

Estreno independiente que se ubica en la línea del thriller. La trama gira en torno a una serie de imágenes y personajes conectados por eventos inquietantes. A través de una secuencia de pistas visuales y relatos fragmentados, la película propone una exploración de misterios que emergen a partir de artefactos y representaciones visuales perturbadoras.

Epic: Elvis Presley en Concierto

Función exclusiva en formato IMAX que reúne grabaciones de presentaciones en vivo del icónico músico Elvis Presley. La proyección combina registros de conciertos con elementos de producción para ofrecer una experiencia enfocada en la música y la trayectoria del artista sobre el escenario.

Sebastián Yatra en Ecuador: “Voy a cantarle a gente que quiero mucho” Leer más

Fui Forastero (I Was Stranger)

«Fui Forastero» (I Was a Stranger, 2026) es un drama intenso que sigue a una médica siria obligada a huir de Alepo con su hija, desencadenando una serie de eventos que entrelazan las vidas de cinco desconocidos, incluyendo a un contrabandista, un soldado y un capitán de la guardia costera, en una crítica noche en el Mediterráneo. La historia explora la supervivencia, la compasión y la humanidad en medio de una crisis de refugiados

Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined

Documental-concierto presentado en IMAX que documenta una presentación del dúo Twenty One Pilots. La película combina momentos de espectáculo en vivo con registros detrás de escena, ofreciendo una visión amplia del proceso creativo y la ejecución del concierto.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!