Estrenos de cine en Ecuador este 12 de febrero: Cumbres Borrascosas y más

Estrenos en salas de Ecuador el 12 de febrero: Cumbres Borrascosas, comedia animada, terror y más

La nueva versión de Cumbres Borrascosas es uno de los estrenos más esperados de esta semana.

Ecuador renueva su cartelera de cine este jueves 12 de febrero con una selección diversa de películas que prometen atraer a distintos públicos. Desde una nueva adaptación cinematográfica de un clásico literario hasta animación familiar, terror y drama intenso, la oferta en salas locales combina historias diseñadas para todos los gustos y edades.

Aquí te contamos los estrenos más destacados que llegarán a los cines del país este jueves, con propuestas que van desde el romance apasionado hasta la acción y el suspenso.

Cumbres Borrascosas – Romance y drama clásico

Una de las apuestas más importantes de la jornada es Cumbres Borrascosas, una nueva adaptación cinematográfica dirigida por Emerald Fennell, basada en la icónica novela de Emily Brontë de 1847.

La película, que llega oficialmente a los cines de Ecuador este 12 de febrero, presenta una historia de amor intensa y trágica entre Catherine Earnshaw y Heathcliff, cuyas pasiones y conflictos personales trascienden las fronteras de la época y generan una narrativa profunda sobre el deseo, la venganza y la identidad.

Protagonizada por Margot Robbie en el papel de Catherine y Jacob Elordi encarnando a Heathcliff, esta versión busca ofrecer una mirada contemporánea sin perder la esencia de la obra original.

El reparto también incluye a Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver y Ewan Mitchell, quienes aportan nueva vida a personajes que han sido emblemáticos en la historia del cine y la literatura.

Con una producción que combina atmósferas góticas, una cinematografía cuidada y una banda sonora envolvente, Cumbres Borrascosas se perfila como uno de los estrenos más comentados de la temporada. De hecho, aún antes de su estreno, ya ha levantado miles de comentarios de la crítica especializada.

Esta producción se avizora como una verdadera joya, especialmente para quienes disfrutan de dramas apasionados con un trasfondo emocional intenso.

La cabra que cambió el juego – Animación familiar con corazón

Para el público infantil y familiar, La cabra que cambió el juego es una opción refrescante y divertida que llega a la cartelera ecuatoriana el mismo 12 de febrero.

Esta película animada de comedia deportiva sigue la historia de Will, una pequeña cabra que, a pesar de su tamaño, sueña con triunfar en el mundo del roarball, un deporte de contacto extremo jugado en canchas que cambian y desafían a los competidores.

A través de los desafíos que enfrenta Will con sus compañeros, el filme explora temas de valentía, determinación y superación personal. Con humor dinámico, secuencias deportivas vibrantes y un mensaje inspirador, esta producción de animación es ideal para quienes buscan entretenimiento ligero con valores positivos en familia.

Aún es de noche en Caracas – Thriller dramático

Otro estreno que ya está captando la atención del público es Aún es de noche en Caracas, un thriller dramático que mezcla tensión psicológica con el retrato de una ciudad al borde del colapso social.

La película sigue a Adelaida, quien tras enterrar a su madre queda completamente sola en un contexto de protestas reprimidas violentamente.

Su apartamento es invadido por simpatizantes del régimen, obligándola a refugiarse en el piso contiguo junto a un joven con quien no puede confiar, en una espiral de paranoia, miedo y supervivencia.

Este largometraje, rodado con una atmósfera claustrofóbica y realista, explora la pérdida de identidad y la lucha por la supervivencia en medio de un entorno hostil. Es una propuesta ideal para quienes buscan cine de impacto emocional y reflexivo.

El sonido de la muerte – Terror sobrenatural que inquieta

Para los amantes del horror, El sonido de la muerte es un título que combina misterio ancestral con suspenso moderno. La trama gira en torno a un grupo de estudiantes que descubren un antiguo silbato azteca maldito.

Al soplarlo, desatan una fuerza que predice sus muertes futuras, transformando sus vidas en una carrera desesperada por escapar de su destino ominoso, todo impulsado por el aterrador sonido del objeto.

Esta propuesta aterradora es una invitación para quienes disfrutan del cine de terror con un componente sobrenatural que genera tensión constante.

Caminos del crimen y otros géneros variados

Además de estos títulos, la cartelera del 12 de febrero incluye otras películas como Caminos del crimen, que combina acción y dilemas personales al seguir a un ladrón y una corredora de seguros perseguidos por un detective decidido a atraparlos.

Así, la oferta cinematográfica de este jueves 12 de febrero en Ecuador abarca una amplia gama de géneros: desde clásicos románticos reinventados y animación familiar hasta thriller político, terror sobrenatural y acción trepidante. Sin duda, hay opciones para todos los gustos, y la cartelera local promete convertirse en un punto de encuentro para cinéfilos de todas las edades.

