El escritor ecuatoriano Ernesto Carrión se sabe privilegiado dentro del movimiento literario de su país, él ha podido viajar y conocer a muchos autores del mundo, algo que pide para sus colegas, así como más visibilidad, porque “la literatura ecuatoriana siempre ha sido buena, pero el problema es que nadie la conoce”.

En una entrevista a su paso por Madrid durante una gira junto a otros cuatro autores ecuatorianos, impulsada por la editorial Cadáver Exquisito con el apoyo del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación del Ecuador (IFCI), Carrión lamenta “el total desconocimiento” de los autores de su país “dentro y fuera” del mismo.

Siento la literatura conectada con una versión alterna de algo, la historia la cuentan los vencedores pero sabemos que a veces la literatura sirve para hacer un ajuste de cuentas, dar voz a quien no tiene, contar la historia de otro lado Ernesto Carrión

“Literatura ecuatoriana siempre ha habido, siempre ha sido buena, hay grandes poetas que nadie conoce, me pasaba mucho cuando arranqué como poeta que cuando viajaba por América Latina conocía a todos los poetas, pero ellos no nos conocían”, recuerda. Un desconocimiento que asocia a que “aún existe un bloqueo” porque “no hay un rol importante de las instituciones culturales” para lograr mayor difusión, pero también existe “una especie de no mirar y no dejar construir identidad”.

“En Ecuador sales a la calle y preguntas quiénes son sus autores y no saben, hay un desconocimiento total”, apunta. Y es que, según opina, son muchos los problemas que se vienen acarreando por décadas. “Son un cúmulo de problemas, pero frente a esto hay mucha literatura, la narrativa y poesía hecha en Guayaquil es muy fuerte, porque ante todas las adversidades la gente sigue escribiendo e intentándolo”, dice esperanzado.

Carrión asegura que las editoriales independientes ecuatorianas son fundamentales, porque Ecuador “es un país que tiene pésimos planes de cultura” y “un Ministerio de Cultura que cada vez funciona menos”. “Hay quien se pregunta por qué es el Estado qué tiene que hacer esto, pero si no es el Estado, entonces ¿quién lo hace?”, se cuestiona. En esa línea, considera necesaria una campaña de lectura en el país.

“Otra cosa que nos pasó en Ecuador es que el servicio de correos se acabó con Lenin Moreno, ahora solo hay privado y es imposible enviar libros por el coste, no tienes editor como mandar los libros a otra parte, este viaje pretende poner nuestros libros en otras manos”, apunta.

Pese a todo, espera que llegue “el momento” en el que “el Ministerio de Cultura se despierte” y que en el futuro “empiece a haber propuestas culturales” para que los autores “puedan viajar” y “conocer a otros autores”.