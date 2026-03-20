EN4, la serie de YouTube ahora en los escenarios quiteños

La serie web regresa en formato teatral con sus cuatro protagonistas. Celebran una década de su estreno

Hay historias que no terminan cuando se apaga la cámara, sino cuando sus protagonistas encuentran la forma de decir adiós. EN4, la serie web ecuatoriana que conectó con los millennial través del humor y las relaciones entre amigos, regresa ahora desde otro lenguaje: el teatro, bajo el nombre de Verdad o desafío. No lo hace para repetir su fórmula, sino para reinterpretarla y cerrar un ciclo que permanecía abierto para su audiencia.

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El proyecto, que comenzó el 9 de octubre de 2011 con publicaciones en YouTube, se consolidó como una de las propuestas digitales más vistas del país. A lo largo de sus tres temporadas, EN4 superó las 59 millones de reproducciones, construyendo una comunidad que siguió de cerca la evolución de sus personajes. E incluso, siguen viendo los capítulos en la famosa plataforma de vídeos. En 2026, además, la serie marca un hito: cumple 10 años desde su emisión, lo que convierte este regreso en un ejercicio de memoria cargado de humor con sabor ecuatoriano.

Con episodios cortos, humor directo y una dinámica de grupo basada en la complicidad, La ficción cómica retrató historias sobre amistad, ego, deseo y decisiones que parecen acertadas en el momento, pero que suelen derivar en consecuencias inesperadas. Cuatro amigos (Carolina Pérez Flor, Ave Jaramillo, Pancho Viñachi y Lorena Robalino) enfrentaban situaciones absurdas, y a veces incómodamente reales, donde las lealtades se ponían a prueba y, cuando uno cometía un error, los otros tres lo llevaban aún más lejos.

Ese universo narrativo ahora se traslada al escenario en vivo en forma de reencuentro. La obra propone el paso de YouTube al teatro, y no solo cambia el formato, sino también la perspectiva: los personajes regresan con el peso del tiempo, enfrentando versiones de sí mismos que ya no pueden sostener con la misma ligereza. En ese tránsito, la comedia se mezcla con la nostalgia y con una pregunta inevitable: qué queda de quienes fuimos cuando los años pasan, pero las amistades permanecen.

La sinopsis de EN4

La comedia EN4 regresa a los escenarios para cerrar su historia con un capítulo final que combina humor, nostalgia y verdades incómodas. La obra conecta con una generación que alguna vez creyó que sus veinte años serían eternos, y que hoy se enfrenta a las decisiones que quedaron pendientes.

En escena, cuatro amigos se reencuentran en una casa detenida en el tiempo, un espacio atravesado por recuerdos, promesas no cumplidas y versiones de sí mismos que ya no encajan del todo. Lo que inicia como una reunión entre panas pronto toma otro rumbo cuando deciden volver a jugar Verdad o desafío, el mismo juego que marcó su juventud. A partir de ahí, las confesiones y los retos abren paso a una serie de revelaciones que pondrán a prueba su amistad y la imagen que cada uno ha construido con los años.

La entrevista

¿Cómo se siente este reencuentro, como si fueran los Friends de Ecuador?

Estamos emocionados y con gripe (risas), pero con todas las ganas de llevar a cabo este reencuentro que muchos fans estaban esperando. Ha sido un proceso cargado de expectativa, no solo por lo que significa volver a trabajar juntos, sino también por todo lo que representa EN4 para quienes nos han seguido desde el inicio.

Después de la serie web y la insistencia del público en redes sociales, ¿cómo ha sido para ustedes enfrentar el paso del tiempo y llegar a este momento?

En gran parte hicimos caso al público. Había una demanda constante, la gente lo pedía mucho y, en paralelo, también nosotros sentíamos ganas de volver. En algún momento coincidimos en esa necesidad y dijimos: “Hagamos algo, hagamos feliz a la gente”. Así empezó todo. Evaluamos cómo hacerlo y el teatro apareció como una opción viable, que además nos permitía mantener la esencia de la serie y de los personajes, pero con una estructura más manejable en términos de producción.

¿Cómo se dio ese primer impulso? ¿Quién tomó la iniciativa de llevar EN4 al teatro?

Alejandro Lalaleo fue una de las cabezas que impulsó la idea. Ya había existido un intento previo durante la pandemia, que no se concretó. Entonces, cuando volvió a plantearse, todos dijimos: “Hagámoslo”. Había una necesidad colectiva de retomar el proyecto y esta vez sí llevarlo a término.

¿Qué tanto de la serie web se mantiene en la obra de teatro?

Hay muchos elementos pensados especialmente para los fans, guiños que quienes vieron la serie van a reconocer. Sin embargo, también construimos la obra para que funcione de manera independiente. Queríamos que cualquier persona, incluso quien nunca vio EN4, pueda entenderla y disfrutarla. Es una historia que se sostiene por sí sola, aunque evidentemente tiene capas adicionales para quienes ya conocen a los personajes.

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¿Existe la posibilidad de una continuación de la serie web?

No es algo que podamos asegurar. Es poco probable, sobre todo por los costos que implica producir una nueva temporada. En cambio, la obra de teatro sí podría tener más recorrido: llevarla a otras provincias o incluso a otros países. Eso es más viable. Si en algún momento aparecen marcas interesadas en sumarse, claro que estaríamos abiertos.

El humor en EN4, ¿rompe la barrera entre lo costeño y lo serrano o sigue existiendo esa división?

Creemos que el humor debería ser universal. Más allá de lo regional, lo que funciona es lo que conecta con las personas en general. En nuestro caso, la serie logró llegar a públicos de todo el país e incluso del extranjero. Eso se refleja en los comentarios que recibimos. Los temas que abordamos, relaciones, afectos, sexualidad, amistad, son universales. Por eso EN4 no se quedó en un humor local, sino que trascendió.

¿Cuándo fue la última vez que compartieron una ‘chupa’ y jugaron Verdad o desafío?

Entre nosotros, la verdad, nunca hemos jugado Verdad o Desafío. No ha sido necesario. Somos tan chismosos que contamos todo sin necesidad de ese juego. No hay muchos secretos entre nosotros. Sin embargo, en la obra sí existen secretos que se revelan y que son clave para la trama.

Más allá del humor, ¿qué retos enfrentaron al construir esta historia?

Teníamos varios desafíos. Uno era atraer a un público que no necesariamente conociera la serie, sin dejar de cumplir con el fan service. Otro era evitar caer en el típico relato de relaciones de pareja. Queríamos hablar de algo más amplio: la amistad, la nostalgia y lo que ocurre con los vínculos a lo largo del tiempo.

¿Qué ocurre con los personajes en este reencuentro, diez años después?

Cada uno llega con una versión renovada de sí mismo. Pero en ese encuentro descubren que la percepción que tienen de sí mismos es, en muchos casos, un espejismo. El contacto con el otro es lo que realmente revela quiénes son, qué partes de su identidad son reales y cuáles son construcciones.

¿Hay experiencias reales dentro del guion?

Sí, hay muchas. A diferencia de la serie, donde a veces escribíamos cosas que luego ocurrían en la vida real, aquí partimos de nuestras experiencias actuales. Diez años después, miramos dónde estamos como personas y como profesionales, y desde ahí construimos los personajes.

¿Cómo analizan su propio paso del tiempo en estos diez años de carrera?

Ha sido un proceso de crecimiento y también de privilegio. Poder vivir del trabajo artístico en Ecuador es algo significativo. Hemos logrado mantenernos vigentes, diversificar nuestras actividades y seguir generando proyectos. También ha sido una etapa de madurez, de entender mejor el trabajo en equipo y de reinventarnos constantemente.

¿Esa evolución también está presente en los personajes?

Sí, ese es precisamente el conflicto central. Los personajes se enfrentan a versiones de sí mismos que creían completas, pero descubren que siguen cambiando. Es un reflejo de cómo todos evolucionamos con el tiempo.

Sin hacer spoilers, ¿cómo se siente este cierre para ustedes?

Se siente necesario. Muchos nos quedamos con la sensación de que faltaba un cierre en la historia original. Esta obra cumple ese rol. Además, ha sido un proceso muy disfrutable. Nos hemos reído mucho, hemos recordado momentos y reconectado como grupo. Hay mucha nostalgia, pero también mucho presente.

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¿Dónde y cuándo se presenta EN4?

Estrenamos el 20 de marzo en el Teatro CCI, en Quito. Las funciones serán viernes y sábado a las 19:00 y domingos a las 18:00, hasta inicios de mayo. Las entradas están disponibles en www.elteatro.com.ec.

¿Cuánto dura la obra?

Aproximadamente una hora y media, aunque eso puede variar por la reacción del público. Hay muchos momentos de humor, y las risas también forman parte del ritmo de la función.

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