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En algunos países orientales, como China y Japón, ser maestro implica asumir un rol de profundo respeto y responsabilidad social. En ambas culturas, influenciadas por el confucianismo, el docente no solo es visto como aquel que transmite conocimientos sino, también, como una guía moral y ejemplo de vida, ya que es el encargado de inculcar valores, disciplina y sentido del deber. Además, en esas sociedades, la educación es considerada un pilar fundamental para el progreso colectivo, por lo que enseñar a otros adquiere un significado trascendental.

Para Confucio, filósofo, maestro y pensador chino, que vivió entre los años 551 y 479 a. C., los maestros eran figuras esenciales para el establecimiento del orden moral y social. Una de sus ideas más importantes era que enseñar implicaba también aprender: “El que aprende, pero no piensa, está perdido; el que piensa, pero no aprende, está en gran peligro”. También sostenía que el educador debía enseñar con el ejemplo, ya que, para él, la autoridad del maestro no provenía del poder, sino de su integridad moral. En otra enseñanza, afirmaba: “Donde hay educación, no hay distinción de clases”, lo que subrayaba su creencia en la educación como herramienta de igualdad, en una época en la que el aprendizaje estaba reservado a las élites.

Un arma poderosa para cambiar al país

En nuestro país, el Día del Maestro se celebra el 13 de abril en honor al nacimiento de Juan Montalvo en 1832. Montalvo fue un destacado escritor, ensayista y pensador, reconocido por su defensa de la libertad, la justicia y la educación como pilares fundamentales de la sociedad. Su obra intelectual tuvo un enorme impacto educativo y formativo en el país ya que sus escritos promovieron el pensamiento crítico, la ética y el compromiso social, valores que se consideran esenciales en la labor docente. Así, el 13 de abril no solo recuerda a una figura histórica importante, sino que también se resalta el papel fundamental de los docentes y de la educación en el desarrollo del país. Ya lo dijo en alguna ocasión Nelson Mandela: “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”.