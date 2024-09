Emily Armstrong: ¿Quién es la nueva voz femenina de Linkin Park?

Linkin Park es una banda mítica. Tienen 28 años siendo uno de los portaestandartes del metal e iconos de toda una generación. El suicidio de Chester Benningto, quien fuera su vocalista, caló profundamente en el sentir sus integrantes y seguidores. Todos creyeron que la banda no tendría más futuro. Siete años después, todo está por cambiar.

Fue el jueves 5 de septiembre que la luz llegó para los fieles fans. El grupo anunció por sorpresa que volverá con un disco, una gira internacional y una nueva vocalista, Emily Armstrong, en sus filas.

Esto convirtió en tendencia a la banda en redes sociales y causó una serie de dudas a los internautas, incluyendo a Ecuador. El nombre de la banda ha ocupado los primeros lugares de discusión en X (Twitter).

¿Quién es Emily Armstrong?

Lo primero que podemos decir de Emily Armstrong es que no es ninguna cara nueva, o peor aún, llamarla improvisada. Ella es una cantante nacida y crecida en Los Ángeles. A sus 38 años ha hecho su propio camino en el mundo del metal y ahora, con toda su trayectoria ganada, le da un plus a Linkin Park.

En 2002, cuando era una adolescente y Linkin Park estaba en la cúspide de la fama, ella empezó a tocar sus primeros instrumentos. Nirvana, Led Zeppelin, Stevie Nicks, Joni Mitchell y Fleetwood Mac son parte de sus grandes referentes. Ella es la fundadora de la agrupación de rock Dead Sara. Fue en el 2012 que publicaron su primer álbum, y con el que rápidamente escalaron en popularidad. Fueron invitados con este disco a Saturday Night Live.

En el 2021 esta agrupación saca su último disco, pero se mantiene esporádicamente activa. Emily es parte de la iglesia de la Cienciología.

Armstrong hizo su debut con Linkin Park en una transmisión en vivo global de una hora de duración. En este cncierto que fue brindado desde Los Ángeles, interpretaron The emptiness machine, el sencillo promocional. Así como sus éxitos Somewhere I belong, Numb, Faint, Bleed it out, One step closer, What I've done y In the end.

"Damas y caballeros, esa es Emily Armstrong, hagan algo de ruido", dijo Mike Shinoda para presentar a Armstrong en el escenario después de interpretar su nuevo sencillo.

La nueva etapa de Linkin Park

Este 2024 está cargado de novedades para Linkin Park. El baterista Colin Brittain también se une a la banda, que incluye a los miembros originales Shinoda, Joe Hahn, Phoenix y Brad Delson. Brittain ha sido compositor y productor de G Flip, Illenium y One OK Rock.

“Cuanto más trabajamos con Emily y Colin, más disfrutamos de su talento de clase mundial, su compañía y las cosas que creamos”, dijo Shinoda en el comunicado de prensa. “Nos sentimos realmente empoderados con esta nueva formación y la nueva música vibrante y llena de energía que hemos hecho juntos. Estamos entrelazando los puntos de contacto sonoros por los que somos conocidos y aún estamos explorando otros nuevos”.

El reemplazo de Chester Bennington en Linkin Park

Los miembros del grupo se habían estado reuniendo en los últimos años "sin expectativas" de intentar "reiniciar la banda", pero mientras colaboraban con otros artistas, "encontraron una afinidad especial con Emily Armstrong y Brittain", según el comunicado de prensa.

Antes de tocar el éxito de la banda Crawling en el concierto de Los Ángeles, Mike Shinoda hizo referencia a Bennington. El cantante se suicidó a los 41 años en 2017, poco después de que el grupo lanzara su álbum One more light. "Y en el papel de Chester Bennington esta tarde está cada uno de ustedes", le dijo al público. "¿Están listos para cantar con nosotros?". Haciendo alusión a que cada fanático pondrá su espíritu en los próximos conciertos.

Lo nuevo de Linkin Park

El grupo dio a conocer las fechas de sus seis primeros conciertos en su gira mundial From Zero, que comenzará el 11 de septiembre en el Kia Forum de Los Ángeles y pasará también por salas de la ciudad de Nueva York, Alemania, Londres, Corea del Sur y Colombia.

Las entradas de preventa para la gira están disponibles para el club de fans de la banda, LP Underground, el 6 de septiembre y para el público en general el 7 de septiembre.

