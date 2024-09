Beetlejuice: 36 años después, se mantiene el terrorífico humor

Las casas embrujadas asustan, ahuyentan, espantan menos en el mundo de Beetlejuice. En la nueva película de Tim Burton, en la que regresa el súper fantasma, pasa todo lo contrario. Sus colores vibrantes pero espectrales llaman y seducen la atención del espectador y también a los personajes. Los mismos que van directamente a esta espiral de aventuras en el más allá.

Beetlejuice Beetlejuice regresa a la pantalla luego de 36 años, con la mayoría de su elenco protagónico original. Michael Keaton y Wynona Ryder retoman sus icónico papeles, pero mostrando los años que han pasado y la evolución personal que han sentido.

La cinta se estrenó oficialmente en el Festival de Venecia y fue ovacionada, una muestra de que cuando se hace algo con amor (aunque esto huela a panteón) sale bien. “No quiero hacer una gran secuela por dinero”, dijo Burton unas horas antes del estreno, con su elenco a su lado. “Quería hacer esto por razones muy personales”.

Lydia Deetz (Winona Ryder) y Beetlejuice (Michael Keaton) Courtesy of Warner Bros. Pictures

La razón, contó, era que se había desilusionado de la industria del cine en los últimos años. Beetlejuice Beetlejuice era lo que necesitaba para volver a enamorarse del proceso.

En esta comedia todos los personajes han madurado, por eso la incursión de nuevos nombres se siente muy adecuada. Así es como la participación de Jenna Ortega es justa y necesaria para las aventuras en el más allá más de treinta años después. “Es genial ver a gente que hace un tiempo que no veías y volver a ese mundo. No me había dado cuenta de que pasaron décadas. Ya sabes, parecía que fue ayer… es bastante sorprendente cuando así sucede. Fue grandioso. Para ser honesto, fue extrañamente emotivo verlos a todos juntos de nuevo. Pero eso es lo que lo hizo algo especial”, expresó el famoso director, que volvió a demostrar que su talento y bizarra esencia viene de un plano del más allá.

Jenna Ortega en su papel de Astrid Deetz Courtesy of Warner Bros. Pictures

¡Vestuario de terror!

Comparar el vestuario y el maquillaje de esta cinta con algo venido del inframundo es un elogio, no un insulto.

Los monstruos, los accidentes y demás elementos de este imaginario del mundo de los muertos tienen también un gran toque de elegancia, gracia y hasta vibrante vida, aplicando la ironía, para todos los males y pesares que sufren los personajes que llegan a la antesala del infierno.

Por esa razón, en los créditos iniciales se le da gran participación al nombre de Colleen Atwood, destacando en la pantalla a quien es ganadora de 4 premios Óscar en esta categoría.

Su trabajo fue importante para apoyar la visión del director de no utilizar tantos recursos de la cámara digital y los efectos visuales.

Imperdibles del más allá

-La fotografía principal de Beetlejuice 2 comenzó el 10 de mayo de 2023.

- El rodaje se llevó a cabo en un total de 46 días, distribuidos en siete semanas.

- Se filmó durante seis días en locaciones exteriores en el Reino Unido y cinco días en Estados Unidos, específicamente en East Corinth, Vermont y Massachusetts.

- En EE. UU. se recreó la casa Deetz, además de filmar en una tienda, escuela, calles y la casa de Jeremy.

- Mientras que en Reino Unido se recreó una galería del SoHo de Londres, un internado antiguo y una finca que sirvió para las escenas de la iglesia y cementerio de Winter River.

- La película tendrá un extra para DVD, que fue confirmado por Tim Burton. Allí se agregaron muchos más personajes que fueron dibujados por el mismo cineasta.

- Para crear el vestuario de Beetlejuice, Michael Keaton pidió ver el atuendo original para trabajar a partir de él.