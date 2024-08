Libélula prepara dos covers y el lanzamiento de su nuevo álbum

“La suerte solo favorece a la mente preparada”, dijo alguna vez el científico francés Louis Pasteur, para dar a entender que si bien no podemos subestimar la fuerza del azar, debemos haber trabajado lo suficiente para aprovechar las oportunidades que se presenten.

Es algo que sabe muy bien el grupo Libélula, que gracias a una serie de coincidencias afortunadas ha podido llevar su música a nuevos públicos y ampliar su red de contactos, algo imprescindible para subsistir en el siempre duro camino de la música independiente.

Ellos están preparando dos nuevos temas, específicamente dos versiones, de Linear (Estados Unidos) y Los Iracundos (Uruguay), que contarán con la colaboración de un miembro de la banda versionada y tendrán video. La idea es que ambos temas vean la luz antes del último trimestre del año.

El bajista de Libélula, Miguel Moreira, para sus estados en redes acostumbra usar música de Linear, que sonó durísimo en las radios de todo el mundo a inicios de los noventa con su pegajoso pop rock.

Con sus canciones, incluso Miguel despertaba a su hijo de entonces cinco años, para que empezara el día animado y bailando buena música, antes de llevarlo a la escuela. Por ello, un amigo suyo empezó a poner música de Linear en su trabajo, generando que más gente se enganchara. Y de ahí surgió una especie de ‘revelación’: uno de sus integrantes, Wyatt Pauley, había nacido en Guayaquil, debido a que su papá pertenecía al Ejército estadounidense y le asignaban trabajar en distintos países del mundo.

Miguel contactó a Pauley por Instagram, de manera que empezaron a seguirse y conversar. Eso hizo que el músico estadounidense supiera de la existencia de Libélula y pusiera un par de temas en su programa de radio digital, Wyatt on the Radio, en CBJRadio.com, y luego los entrevistara en ese mismo espacio, a fines del año anterior. Y dada la cercanía , nació la idea de que Libélula haga una versión del track Don’t you come cryin’, contando con la participación de Pauley.

Poco después, en febrero de este 2024, Gustavo García, el vocalista de Libélula, fue invitado al programa Rock and Bowl (Wuan+, canal 14), en el que también estuvo presente Hugo Barceló, guitarrista de Los Iracundos. Allí Gustavo presentó un performance, el cual le gustó tanto a Hugo, que le propuso hacer algo juntos. Eso los llevo a grabar su conocidísimo tema Es la lluvia que cae, que tienen listo desde marzo ya, pero aún no han lanzando a la espera de tener listo su respectivo videoclip.

El vocalista de Libélula, Gustavo García, coincidió con Hugo Barceló, guitarrista de Los Iracundos, en el programa Rock and Bowl (Wuan+). Gustavo García

Bien dicen que el aleteo de una mariposa (o de una libélula en este caso) se puede llegar a sentir al otro lado del mundo.

Presente en el LAMC 2024

En julio del año pasado, Miguel viajó Nueva York, donde por casualidad se encontró con el guayaquileño Kristian Fabre, conocido artísticamente como Rey Camarón. Con él realizó un show en un local de una cadena de restaurantes de comida ecuatoriana, muy cerca de la sede del Latin Alternative Music Conference (LAMC) del 2023, evento que tiene como objetivo difundir la música alternativa en español y descubrir nuevos talentos.

El bajista de Libélula, Miguel Moreira, con el productor Trooko, quien trabajó con Residente, ex Calle 13. Uno de los contactos que la banda hizo en el LAMC 2024. Miguel Moreira

Eso lo llevó a investigar sobre el evento con la intención de que Libelula participara en la edición 2024, logrando que la organización del LAMC les enviara una carta de invitación.

A partir de ese momento, sus cuatro integrantes comenzaron a tratar de recolectar fondos para cubrir los gastos del viaje, proceso que se les hizo cuesta arriba. Paradójicamente, la última persona a la que le escribieron fue precisamente quien les dio una respuesta positiva: la ministra de Cultura, que les informó del concurso público Circulación: Movilidad Nacional e Internacional 2024, que promueve la creación, exhibición, comercialización y circulación de bienes, productos y servicios culturales.

Después de cumplir con todos los engorrosos trámites y superar la respuesta negativa que recibieron inicialmente, Libélula ganó el concurso. Entonces surgió otra complicación: solamente Miguel tenía visa, por lo cual terminó siendo el único que pudo viajar al LAMC de este año.

Pese a ello, Miguel aprovechó al máximo los seis días del evento, al que define como una experiencia única. “Estuve presente en las disertaciones de mánagers, empresarios, gente de la industria. E hice contactos con músicos como el cantante colombiano Fonseca, la mexicana Bruses (Amalia Ramírez), Trooko (productor de Rene, ex Calle 13), Pablo Ahogado (director creativo de Concord Music Publishing) o Armando Rodríguez (de Virgin Music) . Este último incluso me dijo que había escuchado sobre nosotros durante la convención, lo que fue una sorpresa y una alegría inmensas”.

Sobre lo que vio allá, comentó que “hay latinos que están haciendo música muy bacán, no solo enfrascados en lo urbano o el reguetón. Hay mucha fusión rock y pop, mucho indie, mucha electrónica influenciada por los noventa pero con sonido actual, más estilizado”.

“Conocí a una comunidad de artistas ecuatorianos muy interesantes, como el guayaquileño Roger Cabrera, que con su proyecto Niño Disco está llevando su música disco a bares de Brooklyn y Manhattan. O la cantante Sara Ontaneda y su hermano Sebastián, quien es un productor increíble. Allá también hablé con Ren Kai. De todo lo que vi, oí y absorbí, es lo que más me impresionó”, concluyó.

La agrupación hasta ahora ha publicado en todas las plataformas digitales su disco de 2009 Destellos, masterizado por el ya desaparecido Daniel Sais, ex Soda Stereo. Y está preparando el lanzamiento de su nuevo álbum, Así o más oscuro?, para fines de este 2024, del cual los próximos sencillos serán Olor a ti (para agosto) y Luz inferna (septiembre).

Libélula tendrá su próxima presentación el jueves 8 de agosto en Casa Cino Fabiani, en la calle Numa Pompilio Llona del barrio Las Peñas, en Guayaquil. El show se realizará en su espacio Synthpop Thursday.

