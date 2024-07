The Smashing Pumpkins: El mundo es un vampiro

En los noventa del siglo pasado, en tiempos previos al internet como lo conocemos hoy, el canal MTV Latino fue la mejor escuela que pudimos tener los melómanos. Algo de lo que pueden dar fe todos aquellos que tengan de cuarenta para arriba.

El entonces canal 22 (por señal abierta en UHF) llevó a las masas latinoamericanas un montón de artistas geniales a los que hasta ese momento solo tenían acceso los ‘aniñados’ con televisión por cable, o con familiares en Estados Unidos o Europa que les grabaran videos en Betamax o VHS. En Ecuador teníamos los desaparecidos programas Sintonizando y El Show de Bernard, pero no se podían comparar (ni de lejos) a una televisora que ofrecía música 24/7. ¡Y qué música!

Precisamente The Smashing Pumpkins es uno de los grupos que se ganaron una enorme legión de seguidores en América Latina gracias a ese canal, en un momento en el que el cuarteto se encontraba inspirado y en estado de gracia, en la cresta de la ola del grunge y el rock alternativo.

El nombre de la gira, The world is a vampire, es sacado del inicio de la letra de su canción Bullet with butterfly wings, primer sencillo de su doble disco Mellon collie and infinite sadness (1995, Virgin Records), quizás su punto de creatividad más alto, tanto musical como visual. Al punto de que Billy Corgan, el líder de los Smashing, llegó a calificarlo como el The Wall para la generación X, en referencia al también álbum doble de 1979 de Pink Floyd. Y pese a la arrogancia de la frase, en parte tiene razón, dado que sus canciones han pasado a formar parte de la banda sonora de la vida de muchos de los que disfrutaron esa época.

Pero la banda tiene más que ofrecer, obviamente. Como se puede ver en los videos de la gira en Europa que han ido subiendo sus fans, su set list actual contiene temas de toda su discografía (tienen doce trabajos de estudio), incluidos obviamente muestras de su lanzamiento más reciente hasta ahora, su álbum triple Atum: A rock opera in three acts (2022-23, Martha’s Music).

Este tour los traerá en noviembre a la región, donde visitarán Brasilia, Sao Paulo, Buenos Aires, Quito, Bogotá y San José de Costa Rica, para disgusto de los fans de Perú y Chile (donde ya han tocado), que se quejaron en redes de que sus países no hayan sido incluidos. Aunque hay tiempo suficiente para que algún promotor avispado se ponga pilas y los lleve para allá.

En la capital ecuatoriana el show está programado para el 12 de noviembre (cae martes), en el coliseo General Rumiñahui. No se ha anunciado aún nombres de posibles teloneros.

Presencia femenina

The Smashing Pumpkins es ahora oficialmente un trío, formado por Billy Corgan, James Iha y Jimmy Chamberlin, de la alineación original. La única que no está de esa época es la bajista D’arcy Wretzky, quien ha mantenido un cruce de acusaciones con Corgan, al que acusa de egomaníaco, manipulador e inseguro. En su lugar está el bajista Jack Bates, desde 2015.

Billy Corgan dijo que ya admiraba a Kiki antes de que ella se presentara al casting público que la banda lanzó para buscar un guitarrista de soporte para las giras. Jack Lue

Además de la tecladista y corista australiana Katie Cole, se sumó en este 2024 a la gira la guitarrista estadounidense Kiki Wong (fotografía), quien fue elegida de un casting público que convocó a más de 10.000 aspirantes.

