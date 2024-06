Ludovico comparte sus tips para grabar videoclips

Los artistas independientes deben llevar hasta las últimas consecuencias la máxima ‘Hazlo tú mismo’, para mantenerse con vida en la escena musical.

Ludovico: “En Buenos Aires la reventamos” Leer más

Las bandas y solistas no deben limitarse a esperar sentados un golpe de suerte, ni rogar la ayuda de improbables mecenas. Es verdad que siempre se agradece el respaldo de una productora, sello discográfico o mánager que pueda aportar con más recursos y una visión empresarial. Pero si no se cuenta con ello, si sienten que no pasa nada, deben hacer que las cosas suceden. Organizar sus propios conciertos. Luchar a capa y espada por grabar y luego difundir su música y videos. Emprender sus propias campañas de promoción, sus propias giras.

Es algo que nos demuestra el grupo guayaquileño Ludovico, que hace pocas semanas estrenó su videoclip del tema No repetiré, de su disco Jaula invisible; audiovisual que grabaron optimizando recursos al máximo, sin sacrificar la calidad (tanto técnica como de contenido) del producto final.

Para hacerlo, explotaron al máximo sus talentos naturales, recurrieron a su red de contactos y recibieron ‘una pequeña ayuda de sus amigos’, como dicen los Beatles, de manera que pudieron reducir al mínimo los gastos inevitables que implica concretar un proyecto de esta clase.

John, Fa y Ney, los integrantes de Ludovico (que este viernes 21 de junio celebrará sus 13 años con dos presentaciones), le cuentan a EXPRESIONES cómo grabaron su video y dejan varios tips que pueden ser muy útiles para otros colegas que quieran tomar en sus manos las riendas de su destino.

La inspiración



No repetiré es una canción que forma parte del repertorio de los ‘Ludo’ desde hace más de seis años, y ha sido muy bien recibida por el público cuando la tocan en concierto. Debido a esa aceptación y a su lírica sencilla y pegajosa, la eligieron como single principal de Jaula invisible.

“La letra es sarcástica. Habla sobre errores que juramos que no repetiremos, pero en los que después terminamos cayendo. Entonces fuimos analizando conceptos que calcen. Hace un par de años vi un programa de televisión sobre moda, sobre cómo vestirte bien, en el que la presentadora criticó a la participante al punto de casi hacerla llorar. Ahí nació la idea”, nos cuenta Fa.

Desde el principio tuvieron claro que querían hacer una parodia, una vertiente humorística que consideran muy guayaca. “Nuestra generación creció viendo programas como Vivos o Ni en vivo ni en directo, y quise rescatar esa influencia. La parodia y el doble sentido son aspectos que están muy presentes en nuestro humor. Quisimos parodiar todo ese contenido que siento que no aporta nada en nuestra vida ni en nuestra formación cultural. Parodiar programas que son pura farándula y muestran gente dizque famosa que yo ni conozco. El mensaje es: Ya no quiero repetir este tipo de contenido basura en la televisión”, añadió el vocalista y guitarrista.

El guion lo escribieron con el respaldo de Fabián Betancourt, quien se desempeñó durante un buen tiempo como ‘pánager’ (pana + mánager) de la banda y estudió Producción Audiovisual en la universidad.

La banda celebrará sus 13 años de carrera este viernes 21 de junio con dos conciertos: en la Fiesta de la Música y en un 'party' en Los Ceibos. AMELIA ANDRADE

Armar un buen equipo de trabajo



Los Ludovico destacan el apoyo que recibieron de su grupo de amigos, que estuvieron encantados de aportar en el videoclip, porque creen en la banda. Como actores participaron, además de los miembros del grupo, colegas suyos como el tecladista Javier Vera, el baterista Matías Brito, la tecladista y cantante Camila Trujillo o la cantante y percusionista Joyce Macías, además del presentador deportivo Diego Ordinola, entre otros.

Tuvieron la suerte de recibir el apoyo de los maquillistas La Zirna y Erick Joshue. “Ellos son ‘drag queens’ e hicieron un trabajo increíble. Por ejemplo, a Ney lo volvieron calvo. Y a Joyce le prestaron la peluca que usan en sus presentaciones, que es algo como intocable, pero aun así se la facilitaron. Súper lindo ese detalle”.

Mención especial para Carlos Minchong, el director de cámaras, “quien se le escapó a su familia para trabajar con nosotros un domingo, porque ama la banda”.

Tecnología y valores

Las nuevas tecnologías han facilitado procesos para los cuales antes era imprescindible contar con infraestructuras y equipos costosos.

BC Funk: "En España tienen un buen concepto de Ecuador" Leer más

Actualmente muchos artistas han instalado productoras o estudios de grabación en sus casas, o manejan las redes con una visión empresarial para difundir el trabajo de sus bandas y establecer redes de contacto sólidas.

Es decir, han descubierto otras ‘vocaciones’ que complementan perfectamente el trabajo que implica mantener y dar a conocer un proyecto musical. Sería ideal que más allá de su rol en la banda, cada integrante aporte con un valor agregado.

Pero más allá de los avances tecnológicos, los artistas no deben olvidar valores de toda la vida, como el mantener relaciones cordiales con colegas, productores, gestores culturales y público; ser responsables con sus compromisos y conciertos; ser honestos y coherentes con su propuesta.

Es algo que ha puesto en práctica Ludovico, al recurrir a su entorno cercano y amigos para grabar el video. Eso les permitió, por ejemplo, ahorrar dinero en el pago a actores, uno de los gastos más fuertes en este tipo de realizaciones.

Costos inevitables



Existen gastos inevitables en los que se debe incurrir. En el caso de la grabación de su video, Ludovico invirtió en lo siguiente:

* Alquiler del estudio: 100 dólares.

* Trabajo de posproducción (es decir, la edición y la colorización): 200 dólares. De eso se encargó Carlos Minchong.

* Viáticos (comida y transporte para el staff y elenco): 100 dólares.

Eso completaría un costo máximo de 400 dólares, “aunque creo que incluso gastamos un poco menos”, destaca Fa.

Es un precio súper conveniente considerando el óptimo resultado final que lograron y el precio promedio que se paga por este tipo de rubros en el medio.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!