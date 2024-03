Ludovico: “En Buenos Aires la reventamos”

Cuando encontramos un disco que nos enamora, surge el impulso de recomendarlo a los amigos y seres queridos. Y esa es nuestra intención desde estas páginas al escribir sobre el álbum Jaula invisible, de Ludovico, lanzado en noviembre del año pasado.

Sentíamos que teníamos una deuda con ellos, al no haber reseñado este que es uno de los mejores discos de 2023 (de cualquier género, no solo de rock). No se podía esperar menos de una de las mejores bandas del país, desde nuestro punto de vista: por su música genial, por su performance arrollador, por su profesionalismo y porque saben que entre toda la exigencia y sacrificio, nunca se debe olvidar que el arte es también diversión.

Se nota cuando alguien vive la música 24/7, porque lo marca en su totalidad: determina sus objetivos, su idiosincrasia, su círculo de amistades, sus referentes. Y John Villamar, Ney Suárez y Fa Paredes son ese tipo de personajes que toda escena necesita. Es evidente al escuchar Jaula invisible, un disco doble (Jaula e Invisible, respectivamente), que bien harían nuestros estimados lectores en buscar de inmediato en la web, para disfrutarlo mientras revisan estas líneas.

Lo empezaron a grabar en 2017, en un proceso que se fue alargando por diferentes circunstancias propias de todo proyecto independiente y por el omnipresente coronavirus, aunque eso también se nota en el cariño con el que lo han hecho, pues está lleno de sorpresas que el melómano sabrá descubrir con las repetidas escuchas.

Pero mientras este nuevo trabajo empezaba a sonar en las redes y ganar adeptos, el trío viajó a Buenos Aires a grabar lo que será su siguiente álbum, que contendrá ocho tracks y que, a diferencia de Jaula invisible, fue grabado y mezclado en un tiempo récord de dos semanas, en los renombrados Romaphonic Studios.

Eso inevitablemente exigió una presión a la que Ludovico se supo adaptar y constituyó un buen ejercicio, considerando que todo el proceso del disco doble tomó cerca de siete años.

Las nuevas canciones fueron concebidas en plan power trío, de manera que sea fácil tanto la grabación como la mezcla, sin muchos teclados y con pocos elementos extras, a diferencia de Jaula invisible, rico en gestos y detalles.

Eso no quiere decir que no hayan incluido arreglos con otros elementos. Para el cierre del disco metieron quenas y ocarinas, que tocaron los propios integrantes. Y a lo largo de todo el disco aparecen instrumentos propios de la Costa ecuatoriana que fueron grabados por Isaac Ganchozo, sobrino de Schuberth Ganchozo, que entre otros trabajos es reconocido por sus orquestas con instrumentos de barro y bambú.

Fa recalca que “es un disco diferente, tenemos canciones muy pop, mucho más digeribles de lo que hemos hecho hasta ahora, y canciones mucho más dance”. Lo piensan titular Rock stars del tercer mundo y la idea es lanzarlo a fines de este 2024.

Romaphonic Studios, de Buenos Aires, se llamó antes Circo Beat Studios, que le perteneció a Fito Páez y fue donde se grabó su disco Circo Beat (1994). Para el disco que grabaron allá, los Ludovico contaron con la colaboración de Walter Chacón, productor que ha trabajado con Los Fabulosos Cadillacs, quien asesoró en la dirección de las mezclas.

TOCARON EL DÍA DEL ARGENTINA VS. URUGUAY POR ELIMINATORIAS

Ludovico aprovechó que el músico guayaquileño Érick Mujica reside en Argentina y con sus contactos pudieron cuadrar presentaciones en vivo. No la tuvieron fácil porque en esos días Argentina estuvo de elecciones (segunda vuelta presidencial, 19 de noviembre), lo que implicó la inevitable ley seca. Hubo fechas que se cayeron, pero finalmente se pactó una presentación para el jueves 16 de noviembre en el bar Ladran Sancho, del barrio Palermo. Justo ese día, Argentina jugó de local ante Uruguay por las eliminatorias, lo que también significó un hándicap.

Sin embargo, pese a todo, el concierto salió mejor de lo que esperaban. “La reventamos, abrimos con Vamos a bailar, uno de los nuevos temas. Desde que estábamos haciendo la prueba de sonido, la gente afuera de bar pasaba y se quedaba grabando. Después del show la gente del público quedó pasmada. Con cara de ‘¿De dónde salieron estos manes?’. Una chica me dijo: ‘Sos increíble’. A todos les gustó Ludovico allá. Cuando grabamos la sesión en vivo que hicimos allá, veías a los camarógrafos disfrutar. Eso fue lo que más felices nos puso, la reacción de la gente. Algo que no se puede fingir”, nos relata Fa.

