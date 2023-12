Jefe Vergara fusiona rock y merengue en una canción

El artista Jefe Vergara cierra el año con su nuevo sencillo titulado No pasa nada, una fusión de rock y merengue que crea un ambiente de buena energía y una verdadera fiesta sonora. “Está disponible en todas las plataformas digitales, lo que permite que quienes me sigan experimenten esta fusión rítmica con una letra actual y muy nuestra”, afirma el artista ecuatoriano quien compuso este tema durante la pandemia.

De acuerdo a sus palabras, refleja a una sociedad silenciada que muchas veces elige callar en lugar de alzar su voz para protestar o lograr un cambio positivo.

El solista, que ha demostrado desde los inicios de su carrera su creatividad y habilidad musical, ha explorado en diversos ritmos. Así lo hizo con su orquesta de salsa Guayaquil All Stars, con la que lanzó dos sencillos este año, además de la melodía Con el alma sin heridas, en el género pasillo, con la que obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de compositores del pasillo ecuatoriano.

“En No pasa nada me encargué de la producción, los arreglos y parte de la instrumentación (bajo, guitarra, teclados y voces)”.

El tema fue grabado en Domo Producciones y cuenta con el aporte musical de Julián Semprini (baterista del músico argentino Pedro Aznar).

La mezcla estuvo a cargo de Nacho Molino y el mastering por Daniel Ovie, ambos múltiples ganadores de premios Grammy, los más recientes por su colaboración con Rubén Blades.

“No pasa nada tiene la receta para el descontrol, como dice el primer verso (risas). Quien la escucha vive una experiencia inolvidable”.

Comenta que este año lo cierra con broche de oro, pues la Universidad de las Artes y el Ministerio de Cultura y Patrimonio le otorgó el título de Licenciado en Artes Musicales y Sonoras en reconocimiento a su trayectoria.

