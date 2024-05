Todos los Luchos, todos

“Tocar con una banda es como tener una esposa. Y tocar con cinco bandas es como tener cinco esposas, cada una con sus propios hijos y sus propios problemas”, dice Luis Rueda para tratar de explicar la complejidad de organizar el concierto que dará el jueves 30 de mayo en el Teatro Centro de Arte (TCA).

Y es que se trata de un show en el que realizará la hazaña de tocar con sus exagrupaciones y sus respectivas alineaciones originales, además de su proyecto actual. Eso implica ensayar con cada una por separado en diferentes lugares, conciliar logísticas, solventar un montón de imprevistos y, sobre todo, lidiar con distintas personalidades, quizá el tema más complicado.

Pero está bien que alguien se atreva a correr el riesgo de organizar un evento tan especial. Y quién más que Lucho, que siempre se guarda una carta bajo la manga para alegrar a su público. Porque el show congrega a cerca de treinta músicos, en lo que será también un reencuentro entre colegas y amigos, y un breve recorrido por parte de la historia del rock guayaco, dada la talla de los participantes, tanto de la ‘vieja escuela’ como de la nueva camada.

Pese a su ajetreada agenda por los preparativos del show, Lucho se dio tiempo para visitar EXPRESIONES. Conversar con él es disfrutar no solo de un montón de anécdotas, sino también aprender de la experiencia de alguien que no habla desde la jactancia, sino desde la añoranza. Le cedemos entonces la palabra.

Limpio de egos



“Ya no tengo problemas de ego. Hace poco en un festival en Ambato (Palama Fest), al momento de elegir el orden de los grupos, todos se peleaban por cerrar el show, porque eso te da el estatus de plato fuerte. Y dije: ‘Yo abro’. Porque en un festival, el que abre hace la prueba de sonido al final. Tuve casi una hora para dejar todo listo. Normalmente, los artistas que siguen deben hacer sus arreglos y en sus primeras tres o cuatro canciones en la tarima las cosas no les funcionan, mientras que yo soné impecable desde el inicio. Son cosas que te da la experiencia. Como te digo, ya no tengo necesidad de que la gente sepa si soy o no bacán, si lo que hago tiene o no un valor. Lo sé yo”.

Los Riochikens: Matías Brito, Kike Romero, John Villamar y Rueda. Luis Rueda y Los Riochikens

Su música como motor de cambio



“Intento no ser un compositor tan banal. Porque esto no se trata de éxitos, se trata de que una canción determinada pueda hacer el mundo de alguien un poquito distinto. Aunque suene pretencioso, te puedo dar ejemplos. La canción Transparente, hasta donde yo sé porque me han mostrado las fotos, ha traído ocho niños al mundo, de quienes se la han dedicado a las chicas de las que estaban enamorados y lograron conquistarlas. Otro tema, Mil veces uno, hizo que Diego Spotorno se planteara en su cabeza qué diablos estaba haciendo él en En contacto (Ecuavisa). Alguna vez que conversamos me dijo: ‘Yo sentí que estabas cantando para mí’”.

Recién graduado

“En el 2019 empecé a estudiar en Paradox (Instituto Tecnológico de Imagen y Sonido). Mucha gente lo vio como raro, porque se suponía que ya sabía, pero resulta que no. Había cosas que creía que sabía, o que las sabía mal. Me gradué en febrero de este año. Ahora ya soy compositor con título. Pero más allá de eso, ahora me siento en el piano, me pongo a practicar mis escalas y automáticamente de esas prácticas va a salir una canción nueva. Tengo más de 50 canciones nuevas en mi computadora por trabajar”.

“El chat de sak parece un grupo de señoras”



“En este momento estoy lidiando con cinco bandas y es chistosísimo ver los chats de cada una. Analizar cómo las dinámicas de cada conglomerado humano son totalmente diversas. Lo conversaba con mi hermano Raúl (bajista), que toca en Sak y en La Trifullka. En el de Sak hay ‘full’ remembranzas de la época pre-Trifullka, que tenía muy olvidada. El baterista Ernesto Lamilla tiene muchos videos que sube y más parece un chat de ‘señoras’ recordando su época de ‘mozuelas’. Pero, en cambio, el chat de La Trifullka es lo más aburrido que existe, hay una suerte de divismo ahí”.

La Trifullka: un capítulo aún abierto



La Trifullka: Raúl Rueda, Xavier Von Buchwald, Lucho y Christian Freire. La Trifullka

“De todos los grupos, La Trifullka es el más raro. Cuando nos juntamos hay una especie de mutación egocéntrica extrañísima. Creo que nos pesa el nombre. Pero asimismo, de todos los grupos, también es el más profesional y es el más mortífero en vivo. Yo tengo muchas, muchas ganas de hacer una última cosa bien hecha y grande con La Trifullka. Tener un buen final. Ahora que hemos estado ensayando, siento que es posible. Si les preguntas a los demás, te podrán decir que estoy loco, que es una percepción mía. Y quizá sea así. Pero la idea está ahí”.

La influencia tanguera de su papá



“A mi papá le gusta mucho el tango, que era lo que se escuchaba en casa cuando yo era pequeño, además de música nacional. Hay una frase que dice: ‘El tango te espera’, que yo me he robado, porque me gusta decir: ‘Mi música te espera’. Es decir, ‘si no te gusta mi música, ya te gustará’. Me encanta sobre todo el tango Silencio en la noche, sobre una madre que pierde cinco hijos en la guerra y se queda con cinco medallas. Yo le compuse un tango a mi papá, se llama El club de los niños viejos. Lo grabé cuando estaba en Buenos Aires con una guitarrita, mi voz y un solo de blues”.

Cuatro grupos y una sorpresa



Lucho se presentará junto con sus exagrupaciones Sak, La Trifullka, El Feroz Tren Expreso y con su proyecto actual, Los Riochikens (foto). Además, tocará temas de su época como solista, de los discos Yo Lucho y lo demás Rueda (2006) y Adrede (2017), para lo cual armó un ‘combo’ con una banda cuyo nombre recién revelará el día del concierto. Es una sorpresa.

