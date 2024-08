Verde 70: la agrupación ecuatoriana explora en otros mundos

La banda rockera ecuatoriana ha decidido hace algunos años atrás buscar nuevos horizontes que les permita crecer profesionalmente e intentar que su música se expanda a otras fronteras. Así lo cuenta para EXPRESIONES el referente del grupo Verde70, Darío Castro.

Travis Scott fue arrestado en su viaje a París Leer más

RELACIONADAS Ellos le pusieron música a Ecuador en 2021

“Decidimos que Madrid iba a ser la ciudad para radicarnos y desarrollar la nueva música de Verde70, bajo el sello discográfico Radar Music que tiene la sede en Ecuador. Estamos haciendo base en España porque desde hace unos años atrás decidimos salir del país para empezar a enrolarnos con el mundo artístico”, cuenta.

Verde 70 y su música para todas las generaciones

Verde 70 tuvo su mayor éxito en la primera década del 2000, con temas clásicos como Tanto ganas, tanto pierdes, A 1000 km, Me tienes, me puedes, me dueles, Irremediablemente tarde, En la inmensidad y No puedo estar sin ti, que marcaron a una generación. Para el líder de la banda, no ha sido un impedimento querer posicionar su música a nuevos seguidores.

“De hecho, me he llevado una sorpresa: La música que hemos hecho hace 20 y 10 años atrás, no solo ha llegado a gente de 35 a 45 años -que fueron esos primeros fanáticos cuando eran más jóvenes-, sino que las estadísticas de las plataformas musicales demuestran que nos están escuchando personas de 18 a 30 años, lo que significa que las nuevas generaciones están conectando con nuestra música vieja y nueva”, dice Castro.

Aunque las canciones clásicas seguirán gustando y han perdurado porque “le dimos el amor y la importancia” necesaria, recalca que han evolucionado porque ahora hablan de un amor mucho más maduro. “Se nota el paso del tiempo en lo que sentimos y lo que queremos decir”.

Romani: Disputa su batalla lírica en República Dominicana Leer más

Como anécdota, menciona que la canción Irremediablemente tarde irrumpió totalmente lo programado, ya que esa composición no iba a estar en el disco Alegre depresión en el 2000. “Me dejó mi pelada y en 30 minutos escribí la canción sobre una bufanda gris y un perfume que ella ponía en la bufanda. La banda la vio como una baladita, pero el sello disquero insistió en incluirla en el álbum. Casi la descartamos, pero le tuvimos que hacer unos arreglos instrumentales. Es interesante cómo un tema no tan pensado, sino muy sentido, logró calar en la gente”, recuerda.

En este contexto, afirma que una canción es un instrumento, “un objeto artístico que tiene connotaciones emocionales, racionales e intelectuales”.

Verde70, entre España y Ecuador

La agrupación, con 24 años de trayectoria, aunque con una separación de algunos años, espera que la capital española sea un lugar para establecerse definitivamente y que esto les traiga más éxitos musicales.

Blake Lively viste igual que Britney Spears en 2002 Leer más

Esta no es la primera vez que Verde70 se muda a otro país, ya que antes estuvieron en México. “Un país en el que hicimos algunos contactos y tuvimos una experiencia musical interesante, sobre todo en el tema management”, afirma.

Por ahora, solo Darío y María están en España. El resto de los integrantes, Bastián Napolitano, Diego Saa y César Galarza, viven en Ecuador.

La distancia, dice Castro, no ha sido un problema, ya que desde la pandemia se demostró que se puede trabajar virtualmente. “Además, viajamos dos veces al año a Ecuador, lo que nos permite ponernos al día con los conceptos y temas musicales”.

Verde70 trae novedades: voz femenina, nuevo disco y presentaciones en Ecuador

María Buendía, la nueva voz principal de la banda, ha estado vinculada desde siempre con la música de Verde70. Cortesía.

María Buendía es la nueva voz principal de la banda. No es desconocida para ellos. Ella ha crecido artísticamente con Verde70. Ingresó como corista hace 6 años. Se licenció en música y ha progresado como cantante y pianista, además de involucrarse en composiciones y producciones dentro del grupo.

“El proceso de María es muy orgánico y gradual. Vi su potencial más allá de los coros, como música. En el nuevo disco, ella participa en la producción, tiene roles protagónicos en el canto y toca sintetizadores”, explica el líder del grupo.

A nivel personal, María ha encajado muy bien, especialmente con Darío. “Ella me inspira enormemente; llegó con una gran cantidad de cosas positivas. Encontrarnos en esta carrera ha sido increíble”.

El Chancho Fest, un encuentro de música al aire libre llega a la capital Leer más

María es sobrina política del guitarrista del grupo, César Galarza, y cuenta que desde los 6 años veía ensayar a la banda. Eran sus ídolos y por eso quiso dedicarse a la música desde muy pequeña.

Fue la principal impulsora detrás de la decisión de venir a España con el objetivo de abrir nuevas puertas, expandir horizontes y descubrir nuevas posibilidades en el mercado español. “Vine a estudiar a Madrid a los 18 años y me enamoré de la ciudad. Siempre quise volver a vivir aquí. Hablé con Darío, vinimos de turismo y le encantó. Así nos radicamos acá. Es más caro que México, pero musicalmente y personalmente sí es lugar donde queremos estar”, comenta Buendía.

Cuando llegaron al país ibérico, buscaban contactar al músico y productor argentino Didi Gutman, quien reside en Madrid, para que estuviera detrás del nuevo álbum. Pensaron que, a través de contactos, sería fácil llegar hasta él. Resultó más complejo de lo que esperaban. Sin embargo, Darío se animó a escribirle un mensaje directo por una red social, se presentó y le envió material del trabajo musical de Verde70.

María Buendía y Darío Castro se han establecido en Madrid para internacionalizar la música de la banda de rock ecuatoriana. Belén Castro Real//EXPRESIONES

“Didi no tardó en contestar, escuchó las maquetas que le mandó Darío. Le encantaron y nos dijo ‘quiero trabajar con ustedes’. Es un caso excepcional que alguien así te responda por Instagram. Así que estamos ilusionados con que vean este nuevo trabajo con un concepto más fresco”, expresa la voz femenina de los ‘verdes’.

Gutman ha destacado como pianista, tecladista, productor y compositor. Es conocido principalmente por su trabajo con la banda Brazilian Girls y ha colaborado con artistas como El General, Alejandra Guzmán, Paulina Rubio, Thalía, Coti, entre otros. Entre sus últimas colaboraciones figuran cantantes como Jorge Drexler y Nathy Peluso.

Las grabaciones del disco, que saldrá a la luz el próximo año, se llevaron a cabo en España y New York. En este nuevo material tendrán ritmos innovadores a los que han tenido acostumbrado a su público. “Son 11 canciones, todas nuevas excepto una versión anterior renovada. Va de dos corrientes. La primera es una exploración musical que va más allá del pop y del rock; es un abrazo a la música latinoamericana con algo de bolero, tango, cumbia y huayno andino. La segunda es el tema lírico, aparte del amor y desamor, también abordamos la conciencia sobre el cuidado y respeto a los animales, a la flora, al cambio climático y la búsqueda de la espiritualidad”, señala Castro.

Verde70 prepara En otros mundos Tour 2024 con dos presentaciones: en Quito, el próximo 17 de octubre en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura, y en Guayaquil, el 18 de octubre, en Arena Park. La preventa de entradas ya está disponible.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!