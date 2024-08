Blake Lively viste igual que Britney Spears en 2002

Blake Lively rindió homenaje a la cantante Britney Spears, al lucir el icónico vestido de mariposas arcoíris de la estrella.

La actriz de 36 años lució el hermoso vestido de la firma Versace mientras asistía al estreno de su película It ends with us el martes 6 de agosto. Esto ocurrió en el teatro AMC Lincoln Square en la ciudad de Nueva York.

Blake recurrió a sus Instagram Stories para decir algunas palabras conmovedoras sobre Britney antes de que llegara al estreno.

Actitud de hoy y siempre: SERENA van der Woodsen pic.twitter.com/jNJqSqTiDm — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) August 7, 2024

“El estado de ánimo de hoy: la reina definitiva que nos hizo a todos querer brillar y escribir y compartir nuestras historias”, escribió Blake. “Britney, todos los millennials tenemos una historia de un momento, o de años en los que nos hiciste querer brillar e inspirar con asombro, con fuerza, alegría y mucho trabajo. Gracias por tu ejemplo y tu contribución a las mujeres que cuentan sus historias. Estoy muy emocionada por tu película biográfica y todo lo que tienes por venir”.

La princesa del pop había usado este atuendo previamente mientras asistía a un desfile de moda de Versace en octubre de 2002 en Milán, Italia.

Blake eligió la canción de Britney Everytime para que apareciera en It ends with us e incluyó a la cantante en su lista de agradecimientos al final de los créditos.

Los fanáticos de la actriz compararon este hecho con su personaje en Gossip girl. Ya que al igual Serena, lucía radiante caminando por Nueva York, con un estilo muy de principios del 2000.

