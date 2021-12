El coronavirus no mermó las ganas de hacer música de este grupo de artistas. Algunos decidieron alzar vuelo a otras latitudes; otros regresaron a los escenarios con exitosas producciones. Algo que llamó la atención es que la música ecuatoriana fue la protagonista, pues varios apostaron por rendirle tributo al pasillo, ya sea con discos propios o con colaboraciones. El pop también se mantuvo como el ritmo favorito de los ‘adictos’ a la música.

El adiós en 2021 a grandes leyendas del entretenimiento y cultura de México Leer más

TRES DEDOS. Desde el año 2018, John Taleb y Juanse Piana empezaron a producir canciones que llegaron a ser éxitos musicales, tras posicionarse en los primeros lugares con Cerca de mí y Dejémoslo aquí, estableciéndose en el top 10 de los más escuchados en Ecuador, de acuerdo con Sayce. Pero en mayo de este año anunciaron su separación. Uno de sus últimos temas juntos fue Mostaza.

La decisión de la ruptura fue de Juanse, quien explicó que su prioridad ahora serían sus estudios. John ha manifestado su intención de seguir en la música como productor y compositor.

SWAT. Este grupo ecuatoriano fue una verdadera revelación en la edición local del K-Pop World Festival 2021, en la que participaron 10 semifinalistas y que fue transmitida por diversas plataformas en julio pasado.

Los personajes 'criollos' más polémicos del 2021 Leer más

Jorge Luis Landázuri, José Ron, Samuel Llantuy, Mathias Silva, Daniel Darquea, Alexis Masache y David Peláez representaron al país en dicho evento internacional, realizado en Changwon, Corea del Sur.

JOSÉ LUIS FREIRE. El cantante guayaquileño produjo un disco en homenaje al pasillo, género que este año fue declarado por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. José Luis no solo es uno de los mayores impulsores de este ritmo autóctono de Ecuador, sino que también ocupa los cargos de director del Museo del Pasillo y director de Gestión Cultural de la Presidencia.

Termómetro 2021 del arte y la cultura Leer más

JASÚ MONTERO. En sus casi dos décadas de carrera se la ha conocido como intérprete de música tropical. Inolvidable fue su paso por la agrupación Kandela y Son. Pero este año, confiada en su talento, la también presentadora de De casa en casa incursionó en la música nacional con el álbum Ecuatorianísimamente Jasú.

La voz de la artista logró adaptarse casi a la perfección a géneros populares como el pasillo, el bolero y el fox incaico. La producción estuvo a cargo del productor y arreglista Pedro Chinga.

VERDE 70. Hace 20 años se constituyó como una de las agrupaciones más importantes del país. En 2008 se separaron momentáneamente, pero a mediados de 2019 se juntaron de nuevo para celebrar sus dos décadas de trayectoria. El festejo se extendió hasta este 2021, con shows virtuales y presenciales que fueron un homenaje a sus dos primeros discos: Alegre depresión y Ruta Melancolía. Sus conciertos fueron ‘sold out’, tanto en su natal Quito como en otras ciudades del país, y clásicos como A 1.000 km fueron remasterizados y conquistaron a una nueva generación.

LUZ PINOS. ¿Qué voy a hacer? marcó su regreso a los escenarios. Y no solo emprendió una gira por Quito, Guayaquil y Cuenca, sino también por ciudades colombianas como Bogotá. Sumado a esto, su colaboración con el grupo colombiano 123 Andrés, con la canción Mi cometa, ha obtenido una nominación al Latin Grammy en la categoría de mejor álbum de música para niños.

Expreso Playlist: Puro talento femenino Leer más

VIRGI Y MATTY. Veriuska Del Valle Tolpa y María Cecilia Arcay son de Venezuela, pero fue Ecuador el país escogido para crear este dúo musical. En octubre, alborotaron las redes sociales con el estreno del video del tema On top, en el que aparecieron hombres con el torso al descubierto bailando en la capilla del colegio San José La Salle de Guayaquil. Pese a la controversia, la canción llegó al número uno en el top 40 de la lista Charts Ecuador.

CECI JUNO. Antes de dar el salto a México, país que será su residencia y centro de operaciones en los próximos años, la cantante organizó una gira de despedida, colaboró además con un disco de pasillos y lanzó tres canciones que llegaron a las primeras posiciones: Como de costumbre, Soñé que te perdía y 24/7.

Jonathan Estrada: "Dayanara no es mi mina de oro" Leer más

DAYANARA PERALTA. La cantante ecuatoriana se consolidó este año como la favorita en su género. En junio recibió el reconocimiento de ser la mejor solista femenina. La distinción la hizo Premios Charts Ecuador, entidad que elabora semanalmente una lista de éxitos que toma como referencia lo más escuchado en las radios y las plataformas streaming de Ecuador.

En marzo su melodía El desquite, si bien es cierto fue muy difundida, la colocó en el ojo del huracán, por el estribillo que decía “Y la culpa no era mía si me gustaba lo que me hacía. Y la culpa fue de él por serme infiel, por serme infiel”, lo que desató la ira de varias feministas. Dayanara cierra el año con el tema Regresa a mí, que llegó al top 5 de las plataformas streaming.