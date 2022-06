El 21 de julio, la presentadora Emiliana Valdez (27) cumplirá un año en 'Noticias de la mañana', de RTS. Antes trabajó en una concesionaria de vehículos, luego en TC y en VitoTVO. El 15 de octubre contraerá matrimonio religioso con su ya esposo el colombiano Alejandro Hoyos (30). En enero pasado, la pareja se casó el civil de manera sorpresiva.

Diego Bertie: "Tuvimos una relación corta y fallida con Jaime Bayly" Leer más

Casarse el civil fue una decisión que tomaron de un momento a otro.

Lo decidimos un miércoles y un viernes nos casamos en el Registro Civil, sin bulla. Fue súper discreto y a lo loco, no tenía ni vestido. Por segunda vez me dio COVID-19, justo un año después, luego de eso contrajimos matrimonio. Celebramos con la familia, no quería que nadie lo sepa, así es mejor.

Desde que nos comprometimos en octubre del 2021, queríamos que la boda sea en octubre del 2022. Normalmente las parejas se casan el civil, un mes o dos meses antes del religioso, nosotros tenemos el sueño de nuestro departamento donde vamos a vivir y en enero nos dijeron que debíamos iniciar los trámites de crédito. Así que tomamos la decisión de dar ese paso, no estamos viviendo juntos, lo haremos cuando llegue el momento, queremos mantener esa magia (risas).

La boda civil. cortesía

¿Cómo se dio el flechazo?

Nosotros nos conocimos en una discoteca, pero no fue inmediato que iniciamos una amistad y una relación. Pasaron aproximadamente cuatro meses. Ya llevamos juntos cinco años. Encontré a una buena persona, un buen hombre.

Samantha Mora combate el estrés con reiki Leer más

Los meses pasan volando y octubre ya está cerca.

Gran parte de los preparativos se los estoy dejando a la ‘wedding planner’ Rubí Rodríguez. No me quiero estresar. Le he pedido que los colores de la decoración sean verde, blanco, beige y dorado. Estamos viendo opciones del lugar de la boda, parece que nos inclinaremos por el Parque Histórico.

La familia de Alejandro vendrá de Colombia, entonces queremos que conozcan atractivos turísticos como ese. Todavía no hemos tomado ninguna decisión. La lista de invitados la estamos puliendo, sé que las invitaciones se las envía dos meses antes. Alejandro estaba perdido con la fecha, creía que faltaba más tiempo, pero solo faltan 4 meses (risas).

La pareja cuando se comprometió en noviembre del año pasado. cortesía

¿Quiere una súper boda?

No quiero algo muy grande, solo que estén las personas que yo amo y me aman. Sé que nos casamos una vez en la vida, pero no me hace chiste gastar tanto dinero en una sola noche, me daría chuchaqui moral al día siguiente, no estaría bien tanto despilfarro. Tal vez invite a un poco más de 100 personas. En noviembre, mi mamá organizó el compromiso. Fue más elaborado. Soy su hija mujer.

Iniciará una nueva etapa en su vida, en la convivencia se ven los defectos y virtudes de la otra persona…

No hemos convivido y afirman que la convivencia es difícil. La gente mete miedo. Cuando nos comprometimos también fue así. Nos decían que si estábamos seguros de dar ese paso. Alejandro me dijo que no hiciera caso y que pensara como si fuera a abrir un negocio, nadie piensa que va a quebrar, es mi socio y compañero. No me da miedo el matrimonio. Él es una persona que cuando hay conflictos, está dispuesto a conversar, no huye. Me da paz y serenidad.

En la ceremonia religiosa lucirá un vestido clásico. Gerardo Menoscal

¿Qué le atrajo de su esposo?

Es responsable, maduro, inteligente, culto, trabajador y sensato. Lo admiro y aprendo de él. Sabe amar, muchos creen que el amor es tormentoso, no es así. No es coqueto. En el campo en que yo me desenvuelvo a Alejandro le podrían dar celos, pero no es nada celoso, yo sí soy un poco (risas). Es serio y cuando entra en confianza es divertido. Es feo estar cuidando a alguien, de eso no se tratan las relaciones.

A veces en el programa presenta el segmento de cocina. ¿Sabe con cuántas papas se hace un locro?

No me gusta cocinar, no sé tampoco. Nos juntamos el hambre y la necesidad, Alejandro me gana.

Michela Pincay en el 'Times Square' Leer más

Entonces quemará todos los días el arroz o comerá en la calle.

No lo vemos como un problema, él dice que me ayudará. Ya veremos cómo resuelvo, no le tengo gusto a la cocina, ni he estado interesada en aprender. Por él aprendería para darle algún gusto o sorprenderlo. Prefiero otros quehaceres. Tampoco me muero de hambre.

¿Usted recibió entrenamiento de la presentadora y productora Ana Buljubasich?

Ella es un referente en la TV nacional. Soy amiga de su hija Ana Paula y le pregunté que si su mamá me podía dar clases. Le consultó y aceptó, incluso Nerio David me dio clases de vocalización. Ana me ayudó en cómo desarrollar entrevistas. Me dio pautas para hacerlas más humanas. Algo que no es tan sencillo porque si somos muy sensibles podemos dejarnos llevar por aquello y no ser profesionales.

Emiliana tiene 27 años y es comunicadora. Gerardo Menoscal

A pesar de ser la ‘nueva’ del equipo fue una de las más afectadas por la muerte de Hugo Gavilánez.

Tengo poco tiempo en el canal, pero me afectó mucho porque soy sensible. Recuerdo que le cotizamos un vehículo cuando trabajaba en la concesionaria. Cuando llegué me dijo que tenía cara conocida y le respondí que le había cotizado un carro. En RTS me dio una linda bienvenida, su apoyo y me felicitó. No esperaba que se fuera así, tan rápido, nadie se lo esperaba.

El vestido, la luna de miel y los hijos

Como cualquier mujer que se casa, Emiliana quiere verse regia en esa gran ocasión y para ello, ha estado muy pendiente del vestido que lucirá.

“El traje de la boda civil lo elegí el mismo día que decidimos casarnos. No soy así, pero me descompliqué y una de las tiendas que nos da ropa para el programa me lo regaló. Lo iba a usar para la revista televisiva, pero lo usé en el matrimonio. Mi mamá (Evelyn) estaba molesta porque decía que no teníamos nada organizado, ella es súper novelera, yo soy más sencilla”, cuenta.

Shakira: ¿La patada final a Piqué? Leer más

Carlos Mera es el diseñador que le confeccionará el vestido para la ceremonia eclesiástica. Prefiere una prenda blanca, larga y clásica.

La pareja sueña con irse a Europa. “Somos conscientes de que es un recorrido largo que toma varios días. No hemos decidido aquello, no hemos planeado la luna de miel. Nos encanta también la playa. Seguro será un lugar con playa”.

¿Los hijos vendrán pronto?

Los dos queremos hijos, pero no ahora. Tal vez cuando tenga 30 años, lo planificaré. Todavía tengo metas que cumplir.