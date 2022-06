El público siempre envidia la vida de los ricos y famosos porque cree que todo es color de rosa. No siempre es así, también lloran, se enferman, se decepcionan, sufren fracasos... porque son seres humanos como usted o como yo.

RTS busca al reemplazo de Hugo Gavilánez Leer más

Últimamente a Shakira (45) no le va nada bien. Tiene problemas con el fisco por el supuesto fraude fiscal de 15,5 millones de dólares y por el que puede enfrentarse a una pena de prisión. Además su reciente tema, 'Te felicito', que canta con Raw Alejandro, no ha sido un éxito arrasador... y, supuestamente, su amado Gerad Piqué (35) la engañó, tras 12 años de relación, con una modelo de 20 años.

Ellos confirmaron su separación a través de un comunicado, el sábado pasado, aunque se ha llegado a decir que se trata de un truco publicitario. ¿Será?

La colombiana es intérprete de hits como 'Waka Waka' y 'Loba' mientras que él es uno de los defensores más destacados de la historia del fútbol español, tanto con su club Barcelona como con la selección nacional.

Aunque la separación ha tomado por sorpresa, ella daba señales de conflictos conyugales al cantar 'Te felicito', cuya letra expresa: "Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas".

Así fue el último adiós a Hugo Gavilánez Leer más

Tal vez era una manera de desahogarse. Por su fama no puede contar a cualquiera sus penas de amor, como es costumbre en las mujeres. Otro detalle muy doloroso es que la supuesta rival sería una rubia 25 años menor a Skakira. Está estudiando y es azafata de eventos. Es un golpe bajo en el amor propio de una fémina.

El pasado el fin de semana, la pareja estuvo en Praga, donde asistió con sus hijos a un torneo deportivo en el que participaba Milan, quien juega en el Club Béisbol Barcelona y también en la selección catalana Sub-10.

Shakira podría instalarse en su casa de Miami con sus nenes, que terminan el curso escolar, y sus padres. Recordemos que su progenitor, William Mebarak, de 90 años, se encuentra convaleciente de una caída que sufrió el 28 de mayo y que lo llevó al hospital. Piqué ha iniciado las vacaciones y podría tener planes para hacer un viaje a Maldivas. Esta nueva historia en sus vidas, recién empieza. Mejor agarre puesto.

EL PATRIMONIO Y LOS HIJOS

Cuando una pareja se separa, el tema económico es muy importante. En este caso más porque ellos son personajes públicos y con mucho dinero. Shakira cuenta con un patrimonio personal de más de 321 millones de dólares mientras que él posee más de 85.000 millones. La plata permanecería intacta para cada uno de ellos porque no se casaron.

Pero se tendrían que repartir la residencia que compraron en el 2012 en Esplugues de Llobregat (4.200.000 millones de dólares), además de otra vivienda en el barrio de Pedralbes (de más de un millón de dólares). Lo que les preocupa es la custodia de sus hijos. Shakira no quiere quedarse en España y Piqué se niega a que se lleve a los niños. Ponerse de acuerdo será un problema.

LA HISTORIA DE UN ROMANCE

La cantante y el jugador se conocieron en el festival Rock in Rio en Madrid en 2010. En el Mundial de Fútbol desarrollado en Sudáfrica ese mismo año volvieron a verse. Ella cantó el famoso 'Waka-Waka'. Después del encuentro deportivo, Shakira y Piqué comenzaron a salir. Se los vio juntos en muchas ocasiones, pero no oficializaron la relación hasta marzo del 2011.

Fue en 2013 cuando nació su primer hijo, Milan (9). Y dos más tarde, Sasha, (7). Los rumores de crisis y supuestas infidelidades del jugador han sido continuos. Tras el anuncio de la separación, se supo que Gerard Piqué dejó hace tres meses la residencia familiar, en Esplugues de Llobregat (municipio de España, que pertenece a la provincia de Barcelona), para instalarse en su departamento de la calle Muntaner, en Barcelona.

OPINIONES

"En realidad no creo que sea un truco publicitario, me encantaría que así fuera, pero no".

Dora West, presentadora

"Esta historia comenzó en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. Siempre la pareja ha vivido en medio de los rumores por la edad, el ser futbolista o la carrera de Shakira. Todo ha sido blanco de comentarios que nunca se confirmaron o desmintieron. No creo que sea truco, ella cuidaba mucho su hogar con el futbolista.

Al parecer, lo que comenzó como un rumor terminó siendo real y es que es una pareja mediática que está en el ojo del huracán. Creo que si ella ya lo hizo oficial mediante un comunicado es porque, como dice su canción ('Te felicito'), fue la gota que rebasó el vaso".

María José Flores, presentadora deportiva

"No creo que expongan su vida de esta manera para crear contenido por el último tema de la artista, ellos han sido una pareja estable. Se le durmió el diablo a Piqué y le costará perder a su familia, así de fácil.

Shakira ‘me representa’, jajaja. Así debe ser, una infidelidad y chao …. Ella es hermosa, joven aún, millonaria, talentosa y con mucho amor propio. Quien saldrá perdiendo es él, por perder a una de las mujeres más queridas del planeta y tendrá el rechazo de mucha gente, ya se lo está viendo en las redes sociales".

Sofía Caiche, actriz

"El truco publicitario siempre ha existido y existirá, pero no creo que Shakira necesite o se preste para algo así, exponiendo a su familia y a sus hijos que tanto cuida del ojo público. Realmente ahí pasó algo y si fue infidelidad de Piqué con el tiempo ella contará la historia. Esto debería hacernos reflexionar, ¿qué es más importante, un momento de calentura o la familia?".

Gabriela Guzmán, presentadora

"Un día dicen que le fue infiel con una chica menor a él, otro día que con la mamá de un jugador y luego con la ex de Leonardo DiCaprio. Puede ser que sí hubo infidelidad, pero también se están aprovechando de esta noticia, Shakira publicó en su Instagram lo de su padre para evitar malos comentarios, pero no publicó su separación de Piqué. Quizá en algún momento vuelvan".

Evelyn Vanessa Calderón, presentadora

"Son dos personas muy mediáticas, muy seguidas por la prensa mundial. Tienen comunicadores especializados para seguirlos. Están pendientes de todo, de su romance y su vínculo con el fútbol. No hay truco publicitario para nada".

Pancho Molestina, presentador y comentarista deportivo