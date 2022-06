Michela Pincay en el 'Times Square'

Michela Pincay, de TC, apareció en una valla del Times Square, en Nueva York, Estados Unidos, como imagen de una línea de maquillaje. “Una campaña para una marca de maquillaje de República Dominicana que me salió hace aproximadamente un mes y medio. Me emocioné al verme en esa valla”, cuenta la presentadora de la revista 'De casa en casa'. La producción fue hecha en Ecuador por Fabián Studio.

“Él me maquilló e hizo las fotos, las enviamos y ellos la usaron para un video que iban a proyectar en Times Square para una campaña del Día de las Madres en República Dominicana, pero que se veía en la Gran Manzana. Eligieron a varias latinas”, añade.

El video lo grabó Jaime Pavón. La campaña solo duró tres días. “A través de una agencia de influencers en Miami me contactaron. Me han dado trabajo, ellos me propusieron y la firma me eligió”, comenta.

Michela acaba de regresar de los premios Heat a los que fue invitada. Estuvo en Punta Caná, República Dominicana. Aunque no estaba acreditada para hacer entrevistas, aprovechó para conversar con cantantes como Carlos Vives, Fanny Lu y Marko.