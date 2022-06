Dayanara Peralta organizó una fiesta el viernes 3 de junio en Mongos, Urdesa por el lanzamiento del video de su tema 'Despedida de soltera'. Al día siguiente (el sábado) la cantante publicó en sus redes sociales lo siguiente: “YouTube censuró mi video de Despedida de soltera por la toma final. Y no comprendo, hay mucho trabajo y esfuerzo detrás de esto. Ayúdenme compartiéndolo para lograr que retiren esta poca visibilidad. Me lo estancaron”.

A la imagen a la que se refería es cuando un estríper aparece encima de ella bailando, mientras se quita el traje de policía que lleva y se queda casi sin ropa. La artista (en un sillón) y otras chicas lucen sexis bikinis y están alrededor de una piscina.

Consultada por EXPRESIONES al respecto manifestó “el video fue baneado, es decir está oculto no sale como un video recomendado. Aparece únicamente si lo buscas . Está censurado por el contenido”.

Según Carlos Zúñiga, experto en estrategias digitales, “el video cumple con los requisitos mínimos en calidad y en la melodía musical para ser considerado en otros países. La letra puede parecer explícita, lo que se impone en estos tiempos.

Dayanara es una estrella pero necesita una proyección internacional y para eso se necesita mucha inversión y profesionalismo de parte de los promotores que quieran incursionar con ella en otros mercados.

Hay detalles por pulir, la competencia de mujeres es fuerte y sacrificada. Para un artista masculino es más sencillo viajar solo y llegar a cualquier lugar, una mujer generalmente debe ir acompañada y eso ya implica más gastos”.

Además comenta “si pongo en YouTube Dayanara Despedida de soltera, me aparece y lo reconoce inclusive como tendencia, lo hacen ver todo, hasta la escena final y eso el sitio web lo contabiliza.

Es una estrategia, no hay nada malo, si estuviera baneado como la artista dice, los indicadores no lo considerarían. Ella es muy buena, pero le falta un profesional que la pula. Pero eso implica mucho dinero para pensar en traspasar las fronteras. A punta de videos y YouTube no lo hará.

Tiene 177.563 visualizaciones (hasta el momento) y ocupa el cuarto lugar en tendencias enEcuador. Aquello es muy bueno. No deben confiarse solo en lo que YouTube puede hacer por ellos gratis. Si el video costó 5.000 dólares, por lo menos deben meterle unos 5.000 en pauta por unos 5 días.

Insisto creo que solo fue una estrategia porque no veo nada malo en los indicadores de YouTube. La gente lo está viendo, simplemente fue un truco publicitario para llamar la atención”. La cantante asegura que "no es marketing".

'Despedida de soltera', su reciente video. cortesía

En las redes de Dayanara sus seguidores opinan zulyfilms: “Sí sigue disponible el video, yo acabo de verlo y no hay nada censurable”.

redrevolucion: “Debes apelar a los de Youtube y que fundamenten el por qué de censurar el video porque no tiene nada de malo, hay gente que sube videos más fuertes en ese sentido y no le hacen nada, muchas veces hay gente detrás que denuncia más por envidia, que podría también ser eso”.

jazzdach: “Yo lo acabo de ver, termina cuando están bailando en la piscina”.

oswaldogalanfotografia: “A mí no me sale bloqueado, lo acabo de ver”.

cristabelgonzalezz: “Lo acabo de ver en este instante, igual apoyemos”.

dabeast_mancheno: “Hazlo menos explícito y ya”.

Margie Chivita: “No está censurado, hacen aquello solo para que entres y así tener visualizaciones”.

Dayanara se casó el civil con el actor Jonathan Estrada en enero del 2021 y por la pandemia no pudo tener su despedida de soltera.