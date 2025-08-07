Delincuentes colocan cables trampa en la Simón Bolívar, alertan motociclistas

Un nuevo video circula en redes sociales ha encendido las alarmas entre conductores y, sobre todo, motociclistas que a diario transitan por la avenida Simón Bolívar, una de las arterias más transitadas y peligrosas de Quito. En las imágenes se observa a un hombre encapuchado, presuntamente colocando un cable entre el parterre central, en lo que sería una trampa intencional para provocar accidentes.

Le invitamos a que lea: Pabel Muñoz enfrenta proceso judicial por denuncia de Néstor Marroquín

Hombre es captado colocando cables en la Simón Bolívar

La grabación, realizada por un ciudadano, muestra al sospechoso atando un cable a un tronco, mientras quien graba alerta con preocupación: “Hay un sujeto amarrando los cables de luz para hacer la trampa de los motociclistas”. El hecho habría ocurrido en las inmediaciones del intercambiador del Cóndor, en el oriente de la capital, según la denuncia ciudadana que ya se ha viralizado.

Vacantes en Quito y Guayaquil: ¿Por qué no se cubren pese a alta demanda de empleo? Leer más

Lo alarmante es que no se trataría de un hecho aislado. A finales de julio ya se reportaron eventos similares en otros tramos de la misma vía, donde se encontraron cables tensados a baja altura o sujetos a objetos fijos, con alto potencial para causar accidentes, en especial entre motociclistas. Estos elementos pueden provocar caídas, choques o la pérdida de control del vehículo, poniendo en riesgo la vida de los conductores.

Tras la difusión del video, personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudió al lugar y retiró los cables encontrados atados a un árbol en la zona verde del parterre. Aunque no se registraron personas heridas, la entidad advirtió que este tipo de actos constituye una amenaza directa a la seguridad vial y podría tener consecuencias fatales.

Darío Paladines, presidente del gremio de motociclistas, confirmó que uno de sus compañeros alertó del hecho a través de redes sociales. La denuncia cobró fuerza tras difundirse una imagen donde se observa un cable tendido entre árboles: una trampa mortal para quienes circulan en moto. “Lo que intentan es prácticamente decapitar a un conductor”, denunció Paladines con indignación.

RELACIONADAS Hay indignación en Tumbaco por las quemas a cielo abierto

El dirigente también señaló que estas bandas criminales, que antes operaban en la Ruta Viva, habrían trasladado su accionar a la avenida Simón Bolívar. Según dijo, no solo colocan cables, sino también miguelitos —clavos diseñados para pinchar llantas— e incluso simulan accidentes para obligar a sus víctimas a detenerse y así cometer asaltos.

#Quito

Sujeto fue captado colocando trampas para motociclistas en la Av Simón Bolívar pic.twitter.com/s39j2MTgPP — Ecuador Informado (@ecuainformado) August 6, 2025

La Policía Nacional informó que tiene conocimiento del modo de operar de estas bandas y que ha reforzado los patrullajes y controles en puntos estratégicos de la avenida. De acuerdo con las primeras indagaciones, estas trampas estarían siendo utilizadas con fines delictivos: provocar accidentes para luego atacar a los afectados.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.