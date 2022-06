Las telenovelas peruanas se han emitido en Ecuador y con relativo éxito. Algunos de los galanes del vecino país son Christian Meier y Diego Bertie. Este último actor y cantante limeño ha sido parte de las producciones, 'La noche', 'Leonela', 'Cosas del amor' , 'Amantes de luna llena', 'Cazando a un millonario', 'La ex' y 'Decisiones'.

Samantha Mora combate el estrés con reiki Leer más

La audiencia tuvo la oportunidad de conocerlo cuando en Colombia grabó 'La ex' para Caracol Televisión con la venezolana Ruddy Rodríguez. Se lo recuerda amable y entonces muchas mujeres suspiraban por él, aunque era gai, un secreto a voces. Su orientación sexual no la manifestaba, seguramente por no perder su rol de galán en muchos dramatizados.

Ahora que ya tiene 54 años, es decir está maduro, habló por primera vez de la relación que mantuvo con Jaime Bayly, vínculo que fue expuesto por el escritor y periodista peruano en su libro 'No se lo digas a nadie'.

"Fui amigo de Jaime. Tuvimos una relación corta y fallida. No fue una relación relevante, lo relevante fue lo que él hizo conmigo, escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera, me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño”, comentó en el programa 'Magaly TV, la firme' que presenta Magaly Medina.

Michela Pincay en el 'Times Square' Leer más

“Yo no le guardo rencor, no le tengo ningún tipo de rencor. Lo veo un poquito gordo, hinchado, el que se creía el abanderado de los gais, ahora es el más burgués señor casado, con hijos y con una gran barriga, y yo soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo. El clóset del que él me quiso sacar yo me lo saqué hace muchos años”, añadió de manera tajante.

Por primera vez se escucha a Diego Bertie hablar tan abiertamente de su vida sentimental y aseguró que cuando estaba dispuesto a mantener una relación formal con Jaime Bayly, el escritor desapareció y se casó con su mejor amiga. “Nunca me enamoré de Jaime, era como una sombra, como un fantasma... Cuando yo estuve dispuesto... En el momento en el que hubo la posibilidad de que tengamos algo, él simplemente se quitó y se casó con mi mejor amiga, nunca estuvo interesado en querer algo conmigo”.

Luego de estas declaraciones, Jaime Bayly no se quedó callado y utilizando seudónimos para no referirse directamente a Diego Bertie, dijo en su columna semanal que su relación secreta con el actor no fue irrelevante, sino que fue ‘intensa, brutal y atormentada’.

Magaly Medina tampoco se mordió la lengua y decidió responderle al 'Niño terrible de la TV', luego que cuestionara las declaraciones que Diego hizo en su programa. “No le ha gustado nadita, la rabia se le nota. Ay, caray, ¿cómo que no te dolió?, claro que te dolió; pero no importa, así es la vida, alguna vez te tenían que devolver ese golpe de hace algún tiempo”, sostuvo la ‘Urraca’.

“Le ha fastidiado, supongo, el hecho que Diego Bertie haya minimizado su relación en este programa".

"A Dayanara le falta un profesional que la pula", según experto digital Leer más

En 1994, Jaime Bayly publicó 'No se lo digas a nadie', una novela que escandalizó a la sociedad peruana y que narra la historia de Joaquín Camino, un joven que es homosexual y que vive una serie de desavenencias porque no encaja en su familia ni en el ambiente conservador de la clase media.

Otro personaje de esta historia fue Gonzalo Guzmán, un actor que inició un romance con Joaquín Camino luego de conocerse en una entrevista. Tras la publicación se especuló que el personaje de Gonzalo Guzmán estaba inspirado en Diego Bertie, quien también era un reconocido actor en los años noventa. Se trata de una novela autobiográfica.