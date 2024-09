Elle Macpherson lucha contra el cáncer de mama con enfoque holístico

La vida de las personas suele ser un misterio, incluso cuando se trata de famosos. El 3 de septiembre llegaron a las librerías las memorias de Elle Macpherson (60), tituladas Elle. En su cuenta de Instagram, la modelo afirma que el libro está escrito con total sinceridad y, ante sus más de 745 mil seguidores, asegura que “revela las experiencias de la vida real que la empoderaron para superar desafíos, enfermedades y conflictos internos”.

La banda quiteña Miel se suma al Estereo Picnic junto con Shawn Mendes y más Leer más

RELACIONADAS Sarah Ferguson está en shock luego de un nuevo diagnóstico de cáncer

En el capítulo titulado Don’t sweat the small stuff (No te preocupes por las cosas pequeñas), Macpherson revela que hace siete años fue diagnosticada con cáncer de mama. “Fue un shock, inesperado, confuso y desalentador en muchos sentidos, pero me dio la oportunidad de profundizar en mi interior para encontrar una solución que funcionara para mí”, explica en una entrevista con la edición australiana de Women’s Weekly, donde promociona sus memorias.

Elle Macpherson y su búsqueda de un enfoque holístico

Según relata en el libro, no fue fácil encontrar una solución. Al ignorar los consejos de 32 médicos y la insistencia de su familia, la supermodelo de los años 80 decidió tratar la enfermedad con “un enfoque holístico y guiado por el corazón”, en lugar de optar por la quimioterapia.

“Decirle no a las soluciones médicas convencionales fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero decirle no a mi propia intuición habría sido aún más complicado”, cuenta la australiana.

Gustavo del Castillo: fallece el actor mexicano, se desconocen las causas Leer más

Macpherson se trasladó durante ocho meses a Phoenix (Estados Unidos) para seguir un tratamiento bajo la guía de su médico de cabecera, junto con un médico naturópata, un dentista holístico, un osteópata, un quiropráctico y dos terapeutas. Ahora, 'The Body' (como se la conocía por su extraordinaria figura) asegura que está en “remisión clínica”, aunque prefiere llamarlo “bienestar absoluto”, según comenta en la revista.

“Es verdad, desde todas las perspectivas, desde cada análisis de sangre, cada exploración, cada prueba de diagnóstico por imagen… pero también desde el punto de vista emocional, espiritual y mental, no solo físico. No se trata solo de lo que dicen tus análisis de sangre, sino de cómo y por qué vives tu vida a todos los niveles”, opina.

¿Cómo reaccionó la familia de Elle Macpherson?

Arpad Flynn (26 años), y Aurelius Cy (21) son los hijos de Elle Macpherson. Hace siete años, cuando se enteraron de lo que ocurría con su madre y la decisión que ella había tomado de rechazar el tratamiento médico tradicional, tuvieron reacciones contrarias.

Trueno: “Tengo que cumplir mi promesa de ir a Galápagos” Leer más

Según cuenta la modelo, el menor, entonces de 14 años, estaba seguro de que la quimioterapia es mortal y por eso estaba de acuerdo con que no se la practicara. "Flynn, que es más convencional, no se sentía cómodo en absoluto con mi elección. Sin embargo, es mi hijo y me apoyaría en todo y me amaría a pesar de mis decisiones, incluso si no estuviera de acuerdo con ellas. Mis hijos me apoyaron muchísimo, cada uno a su manera, pero yo sabía que estaban muy asustados”, reconoce en la entrevista.

El padre de sus dos hijos, el financiero Arpad Busson, tampoco estaba de acuerdo con su decisión, pero le dijo que se sentía orgulloso de su coraje. "Por supuesto, estaba asustado porque había decidido no tomar la vía médica convencional. Él lo consideraba extremo. Yo, en cambio, pensaba que la vía de la quimioterapia y la cirugía era extrema”, se justifica.

Elle Macpherson frente a Olivia Newton-John

La periodista que guiaba la entrevista le indicó que su decisión de tratar su cáncer de manera no convencional se parecía a lo que hizo Olivia Newton-John, quien falleció cuatro años después de haber sido diagnosticada con la misma enfermedad.

Elle Macpherson fu clara en su respuesta: "Hablamos un par de veces cuando me diagnosticaron y durante nuestro proceso de curación. Hicimos las cosas de manera diferente, pero compartimos cómo nos sentíamos".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!