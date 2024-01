Sarah Ferguson está en shock luego de un nuevo diagnóstico de cáncer

La duquesa de York, exesposa del príncipe Andrés, está atravesando momentos difíciles. En junio pasado fue diagnosticada con cáncer de seno y ahora, luego de que los médicos consideraron importante analizar varios lunares que llamaron su atención, este domingo se informó que padece de cáncer de piel.

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson se quedarán con los corgis de Isabel II Leer más

(Te invitamos a leer: Sarah Ferguson: Su padre y padrastro también padecieron cáncer)

“Otro diagnóstico de cáncer ha sido un shock, pero estoy de buen ánimo y agradecida por los muchos mensajes de amor y apoyo”, escribe Sarah Ferguson (64) este lunes a sus casi 680 mil seguidores de su cuenta de Instagram.

Y agrega: “Me he estado tomando un tiempo para mí, ya que me han diagnosticado un melanoma maligno, una forma de cáncer de piel, mi segundo diagnóstico de cáncer en un año, después de que me diagnosticaran cáncer de mama este verano y me sometieran a una mastectomía y cirugía reconstructiva. Fue gracias a la gran vigilia de mi dermatólogo que se detectó el melanoma a tiempo”, explica y adjunta una fotografía en la que se la ve sonriente.

Según un portavoz citado por el medio Sky News, en estos momentos ella está siendo sometida a más exámenes para así garantizar que este descubrimiento se haya realizado en las primeras etapas.

A sus 60 anos Sarah Ferguson se siente sexy y atrevida Leer más

Fergie, como suele ser llamada por la prensa, aprovechó esta difícil etapa de su vida para insistir sobre la importancia de someterse a controles médicos periódicos.

(Te puede interesar: El rey Carlos III se someterá a un tratamiento de próstata la próxima semana)

Recordemos que Ferguson estuvo casada con el hermano menor de Carlos III hasta 1996. Juntos tuvieron a las princesas Beatriz y Eugenia. Aunque ya no forma parte de la familia real británica, asiste habitualmente a muchas de las grandes celebraciones.

Para todo el contenido de calidad sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!