La exesposa del príncipe Andrés, Sarah Ferguson (63), fue operada de un cáncer de mamas en un hospital de Londres y el pronóstico de la enfermedad es “bueno”, según indica un portavoz de la duquesa de York. En un comunicado difundido se indica que fue diagnosticada con una forma temprana de cáncer de pecho detectado en una mamografía rutinaria.

Según dice ella en su pódcast, emitido el lunes 19 de junio, “lo cuento en público para animar a todas las personas a que se sometan a chequeos médicos. Es vital. No me importa si nadie quiere saber de mí”, afirma en Tea Talks with the Duchess and Sarah. “Se lo digo a la gente desde aquí, porque quiero que cada persona que escuche este pódcast vaya y se haga un chequeo”.

The Telegraph indica que tras pasar varios días ingresada en el hospital privado King Edward VII, ubicado en el centro de Londres y en el que han sido tratados a lo largo de los años varios miembros de la familia real británica, Sarah ya fue dada de alta y se recupera en Royal Lodge, la casa en Windsor que comparte con su exmarido, de quien se divorció en 1996 y con quien siempre ha mantenido una cercana relación.

La semana pasada no se vio a ninguno de los dos en ningún acto público, tampoco, como es habitual, en las carreras de Royal Ascot. Tampoco se vio a su hija menor, la princesa Eugenia, quien a principios del mes de junio se convirtió en madre de su segundo hijo. Estuvo en el hipódromo su hija mayor, la princesa Beatriz.

Tras conocerse su intervención y la emisión de su pódcast, la duquesa de York escribió en su cuenta de Instagram, en la que presume de más de 600 mil seguidores: “Muchas gracias a todos por su amabilidad y apoyo”. En seis horas, el post alcanzó casi los 25 mil me gusta. La concienciación del cáncer es algo en lo que la duquesa de York está involucrada.

Desde hace más de tres décadas, Sarah Ferguson trabaja con Teenage Cancer Trust. Además varios miembros de su familia murieron por la dolencia. El jugador de polo argentino Héctor Barrantes, su padrastro, falleció de cáncer linfático, en tanto que su padre, Ronald Ferguson, murió por cáncer de próstata.

Sarah es una aristócrata británica por nacimiento. Sus antepasados están relacionados con la Casa de Estuardo. Se casó con Andrés de Inglaterra, el tercer hijo de la reina Isabel II y Felipe de Edimburgo. Se conocían desde la infancia, pero Fergie, como es conocida, y Andrés nunca habían coincidido, hasta que Lady Di, ya casada con el príncipe heredero Carlos de Inglaterra, los presentó en las tradicionales carreras de Ascot en 1985.

Lady Di intuyó que entre su amiga del alma y su cuñado, podía surgir algo, y no se equivocó. Congeniaron a la perfección. A los dos les gustaban las mismas actividades y disfrutaban de la vida nocturna.

El 17 de marzo de 1986 hicieron público su compromiso: él mismo diseñó el anillo que le dio a Fergie. Y se casaron el 23 de julio de 1986, en la Abadía de Westminster. Ese día, la soberana les otorgó los títulos de duques de York, condes de Inverness y barones Killyleagh. Ella, además, recibió automáticamente el tratamiento de su alteza real. Dos años después, el 8 de agosto de 1988, nació Beatriz, la mayor. El 23 de marzo de 1990, nació la segunda hija, Eugenia. Pero en marzo de 1992, después de escándalos, rumores e infidelidades probadas, la pareja real anunció su separación.

A pesar del distanciamiento, Sarah siempre defendió a Andrés y, en los últimos años, en los que el príncipe apareció involucrado en la red de pedofilia del magnate norteamericano Jeffrey Epstein, ella fue su gran apoyo.

En 2021, Sarah abrió una clínica para dar apoyo a mujeres que se recuperaban de una mastectomía, una visita que describió como algo “emocional”.