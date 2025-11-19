El festival Poesía en Paralelo Cero celebra 17 años con más de 60 actividades

El encuentro se llevará a cabo del 23 al 29 de noviembre en nueve ciudades. Sesenta y cinco autores participan

El encuentro, que se inaugura el lunes 24 de noviembre, contará con recitales, charlas y lanzamientos de libros.

Del 23 al 29 de noviembre de 2025 se llevará a cabo el Décimo Séptimo Encuentro Internacional de Poetas en Ecuador 'Poesía en Paralelo Cero', que este año celebra 17 años de realización ininterrumpida. La edición 2025 retoma su agenda presencial y reunirá a algunas de las voces más destacadas de la poesía nacional e internacional.

A lo largo de su historia, el Festival ha acogido a más de 500 poetas, editores y gestores culturales. En esta ocasión, contará con 65 invitados provenientes de América y Europa, además de representantes de distintas ciudades del país.

Con el propósito de descentralizar los públicos y ampliar el alcance de la poesía, la programación se desarrollará en diversas ciudades y cantones del Ecuador. Cuenca, Latacunga, Riobamba, Loja, Machachi, Tambillo y Cotacachi forman parte de la agenda, además de una extensión del Encuentro en la ciudad de Ipiales. Quito será la sede principal y acogerá actividades literarias en distintos espacios.

En total, se realizarán 60 actividades de lectura, presentaciones de libros y diálogos con el público. Estas se desplegarán en colegios, universidades, centros culturales, museos, auditorios y espacios alternativos, todas de acceso gratuito.

Un emotivo homenaje

El Festival rendirá homenaje al poeta ecuatoriano Roy Sigüenza y a la escritora chilena Elvira Hernández. También se reconoce la obra del poeta cubano Víctor Rodríguez Núñez, homenajeado meses atrás, y se destaca la entrega del Premio Poeta de Dos Hemisferios a Ida Vitale, realizada en Montevideo con la presencia de una delegación de autores ecuatorianos e hispanoamericanos.

En el marco del Encuentro, El Ángel Editor presentará diversas antologías dedicadas a los homenajeados, así como la Antología Poesía en Paralelo Cero 2025. Entre los títulos destacados de esta edición están Encalipsis, de Joce Deux, ganador del Premio Nacional de Poesía 2025; Ristres, de María Antonia Ricas Peces, ganador del Premio Internacional de Poesía Paralelo Cero 2025; y Relato último de la nieve, de Patricia Iniesto de Miguel, ganador del premio “Ana María Iza” 2025.

También se presentarán obras de Elvira Hernández y Luis García Montero, junto a más de una veintena de libros de autores ecuatorianos y extranjeros.Las lecturas y lanzamientos se realizarán de martes a viernes en el Centro Cultural Benjamín Carrión desde las 17:00.

¿Cuándo será la inauguración?

La inauguración tendrá lugar el lunes 24 de noviembre, a las 19:00, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana; mientras que la clausura será el sábado 29 de noviembre, a las 16:00, en la Galería Sara Palacios en Nayón.

El programa completo estará disponible en las redes sociales oficiales de Poesía en Paralelo Cero.

