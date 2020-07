Eduardo Andrade: "Solo soy un hombre en la cocina"

El presentador Eduardo Andrade está a la espera de que en Canal Uno fijen la fecha para volver al reality 'BLN, la competencia'. Mientras tanto continúa con su espacio de cocina 'Mis recetas' y sus entrevistas por Instagram.

¿Tiene muchas ganas de volver a la TV?

Claro que sí. Esperamos volver en julio, según lo que nos han dicho. Hemos conversado sobre los cambios que habrá en el formato porque por la crisis sanitaria no puede haber tanta gente al mismo tiempo en el estudio. Unas personas irán unos días, el resto en otro momento. Todavía no hay fecha y los horarios se mantendrán (a las 23:30).

¿Cómo se reducirá el contacto en una competencia como esta?

Con competencias más en solitario, no tanto en grupo. Se trabajará mucho en exteriores y habrá shows. Debemos adaptarnos a las nuevas medidas de bioseguridad.

¿Por qué tanta demora?

Trabajamos por Internet. Técnicamente era complejo trabajar a distancia. Es un programa grande, a veces había problemas con las conexiones. Ángela Orellana salía desde Vinces. Nuestro canal como los otros ha sufrido golpes duros.

¿Su compañera seguirá siendo Ángela Orellana?

Se mantiene Ángela. El 13 de enero llegué al reality porque Fernanda Gallardo salió para dar a luz. No tuve la oportunidad de trabajar con la última de las mencionadas. Ya no está en el canal, pero me llevo bien con las dos y respeto mucho su trabajo.

Mientras vuelve a la TV, ¿se metió en la cocina?

Los miércoles, a las 19:00, por Instagram saco el programa 'Mis recetas'. Un proyecto que nació en la cuarentena y del cual estoy enamorado. Trato de enseñar las recetas con recomendaciones y comento a mis seguidores mis errores.

Todo es perfecto cuando cocinan los chefs. Enseño a cocinar como un mortal, solo soy un hombre en la cocina, amante de la buena mesa y que trato de compartir mis pocos conocimientos.

¿A Fernando Villarroel, David Beckham, a usted y a otros les ha dado por cocinar?

En mi caso empecé a preparar platos en el encierro. Mi forma de sobrellevarlo. Ha sido una terapia para muchos porque me ayudaba mental y emocionalmente. A veces cocinaba a las dos de la mañana. Siempre cocino, porque soy temático con la comida, no como arroz, ni frituras. Hace 7 años vivo solo.

El hombre se desespera cuando está en la casa...

Tal vez, nosotros estamos acostumbrados a estar en la calle. Aunque la mujer también sale mucho. Ahora me invitan a los canales no solo para animar, además para cocinar. Las cápsulas están emitiéndose por en 'En contacto', de Ecuavisa.

¿Podría presentar un espacio de cocina?

No me complico con ningún formato, me gusta opinar de comida, aunque no me considero un experto. Parte importante de mis viajes es comer los platos de los países que visito. He probado de todo, hasta carne de camello. Además estoy haciendo entrevistas a políticos en redes sociales, quiero llevarlas a YouTube.