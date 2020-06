El Cuy: "Miguel Cedeño no tiene la culpa de las andanzas de su hermano"

El presentador y reportero Mauricio Altamirano, quien se encuentra en Estados Unidos, defendió a Miguel Cedeño, amigo y excompañero del programa ‘De boca en boca’, de TC, quien está siendo atacado en las redes sociales por ser hermano de Andrés Cedeño que tras las respectivas investigaciones se conoció que ha mantenido amistad con Daniel Salcedo, involucrado en actos de corrupción.

Miguel Cedeño responde a los que lo atacan en las redes sociales Leer más

“Me pudre que ataquen a un inocente. Lo conozco hace más 10 años. Todo empezó porque un tipo se inventó algo y puso en Instagram que la casa de Miguel fue adquirida con dinero de Daniel Salcedo.

Lo peor es que hay gente que cree esas mentiras y en falsas publicaciones. Me consta que esa vivienda Miguel la compró con plata de la jubilación de la mamá y con un préstamo que hizo a un banco”.

El Cuy lamenta que el presentador “esté atravesando por una situación así. Defiendo a Miguel, no a su hermano, mi amigo no tiene la culpa de las andanzas de Andrés. Desde hace años, ellos no mantienen una buena relación, no viven juntos. No sé las razones de los problemas, eso no me interesa. Miguel no dice nada porque se debe a una cadena de TV, yo no. Hablo con conocimiento de causa”.

Recuerda que Miguel lo motivó a que él adquiriera su casa propia. “Cuando me enteré que compró una vivienda en 2018, yo lo consideré y saqué la mía el año pasado. No es justo. Los platos rotos de Andrés no puede pagarlos Miguel. No sé si el hermano es la oveja negra de la familia. Esos comentarios provienen de una página troll, una página puerca que solo injuria”.

Mientras tanto, uno de los recientes mensajes de Miguel expresa lo siguiente: “Atraer lo positivo, siempre es la clave para ser el mejor”.