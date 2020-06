Mamá de Sofía Caiche: “Le respondí 'sin comentarios' cuando me dijo que estaba embarazada”

La progenitora de Sofía Caiche, Grace Romero, está viviendo en el recinto Vuelta Larga, cerca de Yaguachi, para retomar el emprendimiento de ella y de su hija: Los chifles de la Caiche.

Este pequeño negocio antes de la pandemia tenía 8 meses, pero se paralizó debido a la crisis sanitaria que afectó al país.

“Hace casi dos meses estoy viviendo por acá. Es una finca que compré hace aproximadamente 12 años. Antes se sembraba cacao, ahora verde. En un par de semanas comenzaremos con la distribución del producto, de los chifles”.

Los chifles de la Caiche, el emprendimiento de la actriz y su mamá. Cortesía

Sobre el embarazo de su hija comenta: “hace un mes me enteré que Sofía estaba embarazada. Me sorprendió la noticia porque no me lo había contado. A veces no he estado de acuerdo con sus decisiones, pero no me queda de otra que como madre darle la bendición. Los resultados serán buenos o malos, dependerá de las decisiones que haya tomado”.

Grace Romero añade que “Sofía es una mujer de casi 40 años, a esta altura es como un chiste que yo me preocupe. Cuando me lo dijo le respondí: ‘sin comentarios’. Piero y Renata son mi vida, creo que si les pasa algo me muero. No sé si es niño o niña el bebé que viene en camino”.

La mamá de Sofía no se dio cuenta del estado de gestación de su única hija porque no la visitaba por la pandemia. “Casi no conozco a su pareja, me lo presentó para Navidad. No sé nada de la vida de él (Taner). Prefiero ver los toros de lejos”, dice.