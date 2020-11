Douglas Bastidas: “No hay rockstar chiro... y yo estoy en la mitad”

Treinta y cinco años de una vida en casi 250 páginas es lo que resume el libro Dime si recuerdas, una biografía de Tranzas escrita por el esmeraldeño Javier Villacís Mejía.

El autor junto con Douglas Bastidas, vocalista y líder de la banda, ha plasmado las vivencias del guayaquileño de 50 años. “Es mi versión de los hechos y de los daños”, dice entre risas. Y es fácil deducirlo. Tal como lo dice en el libro y como lo manifestó a EXPRESIONES, “nunca le ha gustado hablar con la prensa”, y esta fue la mejor forma de contar todo lo vivido en este empinado transitar.

Douglas está omnipresente en esa historia novelada. Pero también amigos, familiares y amores. Casi todos con nombres reales… y si alguno se siente identificado, no hay problema. “No hay mal rollo con ninguno, solo quería contar sus vivencias”.

Este libro se presenta en el Teatro Centro de Arte, mañana 19 de noviembre, en la sala principal, ante la presencia de amigos y partícipes de este relato. Casi en modo cronológico con la historia de Tranzas se irán cantando sus éxitos con la participarán Jonathan Luna, LaVivi Parra, Diana Aguilera y AU-D.

Douglas explicó que esto es el inicio de una nueva etapa que espera revelar en 2021.

Sobre la creación

Este libro se percibe como un desahogo. ¿Es su palabra en respuesta a todo lo que se ha hablado sobre lo de Tranzas y su vida?

Sí, es mi versión. No lo pensé al principio así. Javier me venía hablando de hacer este libro desde hace un par de años. Él hizo un gran resumen de todo lo que le conté. En la pandemia tuvimos ese tiempo. Yo no me fijé que iba a pasar esto, de que sea como algo liberador. Era más dejar constancia de las cosas realmente importantes que hizo el grupo. Cuento todo lo que pasamos con la industria de la música, nacional e internacional. También aclaro cosas de mi vida amorosa que nunca había dicho. Y esto es importante porque tienen que ver con mis canciones.

¿A qué aspira con el libro?

Ahora todo es Netflix y no descartamos que esta historia llegue a ser una producción audiovisual. Quizá un documental, una serie o una película. Quizá una novela… pero queremos llegar más allá.

Al leer el libro se siente que fue más una idea de Javier que suya la de hacer un texto con su historia…

¡Claro! A mí me gusta hacer discos. No podría escribir algo así. Y pasó algo raro. Cuando le contaba las cosas por Zoom sentía que conversaba con mi amigo y cuando lo vi escrito me asusté. Sí tuve que editar ciertas cosas. Censuré un nombres y traté de no dañar a nadie de mi entorno.

La nostalgia del primer tranzas

¿Qué significa para usted el disco Ciertas teorías (1995)?

Es el CD que nos sacó de la nada. Fuimos de 0 a 100. Lo produjo AU-D cuando ya no teníamos plata y me iba a retirar si no salía bien.

¿Él es también un Tranzas?

Nuestras historias están muy juntas y él es parte de ella. De todas las personas que entraron y salieron de la agrupación.

¿Hay posibilidad de reunirlos a todos?

Hay tres Tranzas. Tres grupos. El que la gente quiere ver es el de 1995. Estábamos Troi, Alberto, Alfonso y yo. Es el que vive en la nostalgia. Sería encantador reunirnos. Y lo he pensado para una gira, pero sería algo muy grande.

¿Y qué dijo Troi (Alvarado) de esta publicación?

Él está invitado a todo. Él único al que le debía pedir permiso para contar esto era a él. Los dos hicimos este grupo desde el principio.

¿Y por qué no puso su parte?

Porque él tenía un proyecto también de lanzar el suyo y yo lo leí. No sé en qué quedó.

Las mujeres de su vida

¿A cuántas rubias le ha dedicado una canción?

… ¿Pelo pintado cuenta? (risas). No sé por qué me hice famoso por las rubias. Creo que desde Carolina (Jaume). Mira que mi exesposa no lo era.

Pero en el libro hay una frase que dice que su debilidad son las mujeres de cabello dorado…

Es que en el libro hay como un personaje de mí. No soy ese personaje del todo.

¿Entonces todas las mujeres de su vida tienen canción?

Todas las importantes y son bastantes. Es que yo era el tipo de compositor que salía con una mujer y le hacía montones de canciones. Al amor de mi vida solo le hice dos, que fue con quien me casé. No era necesario ni tener una relación. Mis canciones son de desgracia. Jamás es un ‘te amo’. Lo que más me inspiraba era terminar la relación. Canalizaba el dolor para hacer música. Lo necesitaba. Una vez con una exnovia, con quien estábamos bien, pero no estaba haciendo música, decidí pelearme con ella para irme a mi casa y poder crear. Quería estar jodido. Hice todo un disco. Me tuve que autodestruir para hacer Mi corazón no entiende.

En el libro habla de la mujer que inspiró Dime si recuerdas. ¿Sigue manteniendo el contacto?

A Michelle Fougères la vi en el funeral de su papá. Ella sabe que le escribí la canción en aquellos años. Creo que le gustaba. No fuimos novios pero ella me inspiró.

Los datos

Lugar: Teatro Centro de Arte.

Fecha: Jueves 19 de noviembre 2020, a las 20:00.

Valor: Concierto $ 20, concierto + libro $ 30.

Lo que dice el autor

Javier Villacís Mejía (Esmeraldas, 1981) es el escritor de Dime si recuerdas. Fanático de la banda guayaquileña, conoció a Douglas al intentar sorprender con una dedicatoria a una expareja. Publicó en 2012 la novela de ficción histórica Unvral, según la revista Vistazo, fue la novela ecuatoriana más vendida en ese año. Ha sido articulista de varios diarios y revistas. En la actualidad culmina la novela de ficción histórica La profecía de Darwin. Javier explicó que trabajaron muchas horas durante el confinamiento, todo por videollamada.

Repasando los errores

¿Hay algún arrepentimiento de estos 35 años?

Sí tengo. En este libro están estos errores. Me trato de culpar de algunas ‘cagadas’ que le pasaron a Tranzas y como era yo la cabeza de la toma de decisiones, si algo salió mal fue porque no seguí mis instintos.

¿Y quién le aconsejaba?

Pues la gente que se supone que sabe. El de la disquera. Lo que pasó en México con el sencillo El juego es uno de ellos. No debió ser un single porque éramos conocidos por las baladas. Debimos sacar Dile allá. Una versión para ese mercado, pero ellos eran los que sabían.

¿Cómo se sintió que Televisa tome Morí para sus telenovelas? Incluso fue parte de la trama de Clase 406.

Tuvimos mucha suerte con Un nuevo amor y Morí. Este último tema es mi favorito por todo lo que logramos. Es la más exitosa en la historia de Tranzas, número uno en las radios de México y Estados Unidos.

¿Lo rock-punk de Plástica se diluyó con el tiempo o siempre se sintieron así de rebeldes?

Lo más bacán que hicimos en los primeros años fue esa canción. Y a la gente le gustaba. Yo intenté mantener ese estilo satírico sobre la realidad nuestra en los demás CD. Está Nacional, Soy político, I wanna go to the USA. Me encantó lo que pasó mientras se pudo hacer rock.

¿Hay gente que podría demandarlo por el libro?

Sí, pero no pueden. No están sus nombres. Me gusta que puedo aclarar mi parte y dije la verdad.

Lo roquero sigue presente

¿El rock murió?

No, debe estar dormido. Yo creo. Hay grandes artistas del género llenando lugares por todo el mundo.

¿Se reconcilió o se amigó con el reguetón?

Estoy tratando de hacer mi propia versión de los hechos. Es bien interesante porque agarro las cosas buenas que tiene todo tipo de música y le pongo mis ingredientes y vamos viendo. Es divertido poder intentarlo. Y la verdad no es que yo lleno conciertos con reguetón. Me van a ver por Dile y Dime si recuerdas. Mi nueva canción Un día sin tu amor es un híbrido. La voy a estrenar en vivo el día jueves. También el video.

¿Le pesa vivir 35 años como estrella de rock?

En el hígado (risas). No sabría decirte. Mi vida es realmente encantadora para mí… me he divertido muchísimo. No creo que haya sido una historia de rock per se. Las estrellas son millonarias y no es mi caso.

Pero ustedes ganaron mucha plata...

Sí, en su tiempo. No voy a decir que no. También se lo gastó. Un rockstar pobre no existe. Y yo soy más o menos. Viajar, conocer otras partes, que tu música se la sepa la gente, eso es lo valioso.

