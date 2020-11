Camila Pérez y Luz Pinos: Cantar para sanar

Camila Pérez y Luz Pinos son dos cantantes nacionales con carreras de solistas pero con caminos paralelos. Hace más de 10 años se conocieron por la música. Sus talentos las hizo amigas cuando estudiaban en el conservatorio Rimsky Korsakov.

Ya en sus proyectos individuales se tenían una deuda: grabar una canción. Esta pudo cumplirse y ser publicada el pasado jueves 12 de noviembre tras años de amistad y de confidencialidad. Como cada una reveló en esta entrevista, son las consejeras de sus canciones cuando es necesario.

Con Háblame, que debutó en tres listas oficiales de Spotify, queda en evidencia la sintonía con la que trabajan Camila y Luz. Resaltar el amor, más allá del romántico y ver con positivismo algunos momentos de soledad, las hacen dos de las cantantes con las temáticas más íntimas y profundas de la escena local.

¿Cómo nació esta colaboración?

Te cuento que cuando terminé de escribir esta canción la primera persona que se me ocurrió para que la grabara conmigo fue Luz Pinos. Porque siempre pienso si me gustaría hacer un tema individual o un dueto. Tengo pocos dúos, pero es como un ejercicio que tengo siempre. Involucrar a otros artistas en el proceso le da otro toque. Pensé en ella porque me he inspirado mucho en su carrera.

¿Y cómo se dio su amistad?

Nos conocemos desde la adolescencia cuando estudiamos en el conservatorio. Nos hicimos muy amigas y cada una conoce los procesos musicales de la otra. Cuando Luz sacó su primer disco fue el impulso más grande para mí. Le debo a ella gran parte de lo que hago ahora, porque me hizo atreverme a yo también arriesgarme por mi trabajo. Ella lo sabe y siempre se lo digo.

Este impulso que le dio fue como ver a un igual logrando los sueños que comparten…

Exactamente. Y además de eso, gracias a artistas como ella se ha logrado, un ambiente de mucho apoyo en Ecuador. De incentivarnos los unos a los otros. De darnos paso cuando uno abre la puerta. Somos un entorno tan pequeño en Ecuador, que siento que las personas correctas son las que han logrado avanzar. Se está creando una escena interesante y que incentiva a más talentos a atreverse.

Tras la pandemia, ¿cómo vive esta escena?

Es real que todos los que trabajamos en el arte no la estamos pasando bien y que de por sí es una industria algo difícil. Nosotros dependemos de las presentaciones en vivo y la interacción de la gente. De todo lo que ahora está en pausa. Pero pienso que al mismo tiempo nos hemos podido dar un respiro para enfocarnos en la parte creativa. Eso he intentado hacer yo y no solo en escribir más temas, sino en ingeniárnosla para volvernos más recursivos para digitalizarnos y hacer más rentable las nuevas plataformas.

¿Con qué se identifica artísticamente con Luz?

Ambas tenemos como intención hacer música sincera. Como esto de… un poco de desligarnos de la pretensión.

Háblame es una canción que otorga compañía. ¿Qué la llevó a escribirla?

Yo estaba en Cuenca. Estuve a distancia de todos mis amigos y familia. Allá estaba sola con mi mamá. Y conversaba con amigos, con conocidos, sabía que uno de ellos estaba pasando por un momento duro. Entrando en una depresión como la que casi todos pasamos. Yo extrañaba mucho a esta persona porque se había alejado por todo lo que estaba viviendo. Yo también comencé a sentirme así. Con un bajón… pese a que no quería deprimirme. Cuando me di cuenta de eso me permití caer y soltar. Todo lo que reprimía lo escribí, tanto para mí como para el que necesitará poner en palabras emociones fuertes. Fue liberarme. Me di cuenta que necesitaba hablar y que me hablaran. No importaba el tema.

¿Qué significó para usted grabar con Camila?

Siempre me encanta colaborar con artistas y aprender de cómo cada quien se acerca a la música. Es una oportunidad para entender cómo cada persona se acerca al arte. Es un proceso muy humano. Con Camila tenemos muchas cosas en común a la hora de crear, quizá una de esas sería hacer música no tan pop.

¿Cómo nació su amistad con ella?

Conozco a Camila desde los 17 años. Hicimos un curso en el conservatorio y nunca dejamos de saber una de la otra. Yo quiero rescatar que hacer estas colaboraciones con artistas locales te impulsan o te impulsan. No deberíamos otro objeto que ese. Cuando Camila hacía su música y yo la mía, siempre hablamos de colaborar mucho. Y por fin se dio ahora. Siempre hemos estado al pendiente de lo que estábamos haciendo.

¿Hay alguna anécdota de la producción?

Quizá hay pocas anécdotas. Creo que en esta producción también se nota que nos llevamos súper bien. Siempre la molesto con que me quiere abrazar mucho. Pero ya sobre la canción y el proceso de ir al estudio, puedo decir que fue todo durante una época muy complicada, porque estaba haciendo otro tipo de proyectos y no quería quedarle mal. Ahora yo tengo mi estudio en mi casa y con la bulla que hay no puedo hacer música hasta que no haya completo silencio y esto es en la madrugada. Fue un poco complicado, pero Camila es tan linda que supo esperarme. Todo se hizo en el estudio de Pechiche Mena aquí en Guayaquil. Él tiene un gusto exquisito y mucha influencia folclórica y se siente en la producción del tema, algo con lo que me identifico.

¿Con qué se identifica artísticamente con Camila?

Me gusta mucho trabajar con ella porque tiene una esencia muy real. Muy fuerte. A veces la gente le tiene miedo a la realidad pero a mí me acerca a su música. Y creo que con el disco que está grabando se verá a una Camila aún más auténtica. Ya pude escuchar algo de los nuevos temas que prepara.