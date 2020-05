Camila Pérez y su ofrenda musical

En redes sociales @camilaperezmusic (en Twitter sin la última ‘c’ por cuestiones de caracteres) es uno de los usuarios mediáticos que siempre tienen una sincera opinión de su vida, la sociedad o de la música.

Este último apartado es el que gobierna la vida de la artista guayaquileña que, alejada entre canciones y tuits, muestra sin ataduras su personalidad, su espontaneidad y vulnerabilidad. Y no es que no haya dos ‘Camilas’, hay que leerla y escucharla en todos los aspectos para conocerla a profundidad. El pasado jueves 21 de mayo dio a conocer un nuevo sencillo, el primero luego de su álbum debut Souvenir.

Este tema se llama Estela y ella lo describió como “una ofrenda” al dolor y a saber dejar ir las cosas. Demostrar con sus composiciones su parte más emocional está en auge, por lo que por el momento no piensa en temas con más dinamismo, pero no los descarta. “Yo solo escribo si me nace”, sentenció. Debido al aislamiento social, se mudó temporalmente junto a su familia en Cuenca, donde finalizó la grabación de Estela junto a su productor Pechiche Mena, quien está en Guayaquil.

Camila nos comparte los detalles detrás de sus canciones, sus secretos de producción y su exposición en redes sociales.

Trato de resaltar la importancia de permitirse sentir

MÁS DE ESTELA

En sus canciones ha logrado un sonido particular, diría yo característico de Camila. ¿Qué cree usted que lo hace diferente?

No hay una fórmula secreta para diferenciar mi música de otra. Mantengo vivos todos los sonidos que a mí me encienden, lo que me produce algo. Esto es lo que naturalmente me ha llevado a los ritmos folclóricos latinoamericanos como el son, la milonga o el candombe. Yo no pienso en si va a ser comercial o no, me interesa hacer canciones que, creo, tocan un nervio.

¿Siempre es así de nostálgica?

Yo soy bastante polifacética. Me interesa mucho la parte emocional, aunque yo siento que siempre me inclino por el humor. Me ha costado mucho hacer el balance de mis emociones. Soy muy romántica y cuando tienes la vena abierta es difícil manejar las decepciones y ese tipo de cosas. Por ese lado he aprendido mucho. No me considero alguien triste, todo lo contrario. Pero exploro ese lado en mis composiciones. Lo que pasa es que esa ‘tristeza’ la llevo a un punto positivo.

¿De qué lugar interno proviene Estela ?

Bueno, sale justamente de esa necesidad de darle a la tristeza y al sentimiento de pérdida para sentirlo y que te aporte algo. Hay que crear algo hasta del dolor. La escribí en una época de mi vida en la que yo tenía que despedirme de muchas cosas, de personas, lugares y estaba superdolida. Decidí usarlo como una fortaleza.

¿Esta canción es de duelo?

No la considero de duelo, es más como una ofrenda. Y creo que aplica a esta etapa (época del COVID19), en la que siento que muchísimas personas hemos tenido tanto tiempo a solas y hemos reflexionado sobre lo que hemos sacrificado por esta situación. Para mí no queda otra opción que darle el lado positivo. Que queme, pero que no incendie.

¿Una influencer?

❚❘ No le da pena el término pero lo acepta, a su manera. Camila tiene más de 82 mil seguidores sumando todas sus redes sociales, por lo que para los medios es más que una usuaria promedio. “No me molesta, pero no sé hasta qué punto me considero así porque ¿qué influencio yo? Lo que me alegra es que ha sido muy natural el tener gente que me lea y así también que me escuche. No tener pelos en la lengua y siempre opinar a la gente le atrae. Soy yo en redes”, aclaró.

PALABRAS SUELTAS

¿Cuándo llora? Últimamente lo he hecho por mis amigos. Me falta ese abrazo de ‘te quiero’, más allá de por vínculos familiares.

¿Cuándo ríe? Lo hago mucho de mí misma. Es una capacidad que agradezco.

¿Es perfeccionista? Yo diría que sí, pero estoy completamente consciente de que no la voy a alcanzar plenamente.

¿No lograrlo la agobia? Solía agobiarme. Estuve 5 años sin componer nada porque todo lo que escribía no era suficiente para mí. Siempre quería hacer algo extremo, pero ya no permito que me pase.

¿Hay canciones que se burlen de usted? Por ahora sigo aludiendo a lo que me conmueve, pero no fuerzo lo que quiero escribir.

¿Dónde escribe? Por ahora en mi celular y mi compu, ya que vine a Cuenca a pasar el confinamiento. Por lo general lo hago con papel y pluma. No me gusta borrar, prefiero los tachones. Tengo libretas desde los 12 años. Son mi cerebro en papel.