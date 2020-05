Camila Fernández busca su camino

Camila Fernández está acostumbrada a la música, el arte, a transmitir sus emociones con su prodigiosa voz. Y no es para menos, su linaje es el más importante de México: hija de Alejandro y nieta de Vicente Fernández, hubiera sido descabellado que no tuviera el don en su voz. Pero ella ha hecho, a paso lento, su propio camino, alejándose de su sangre, pero siempre orgullosa de quienes la criaron.

Esta es, a grandes rasgos, la historia de Camila, de 22 años, que aunque creció con el sonido de la música tradicional mexicana en casa -bien se podría decir que la cuna moderna de ella- ha preferido crear su estilo más cercano al soul y el R&B. Te acostumbraste es su reciente sencillo, publicado a finales de abril, de la mano de Universal Music. Pero ella no quiere estar en su zona de confort porque está tratando de dejar su nombre, más allá de su apellido.

Ser una Fernández es una “bendición”, le aseguró a EXPRESIONES, pero quiere avanzar sola. “Quiero llevar mi carrera como solista por mi cuenta. Siempre les voy a agradecer todo lo aprendido”, dijo orgullosa. La cantautora inició con la música en 2016, pero tras eventos desafortunados ha ido atrasando su proyecto. En 2020, con pandemia o no, ella está lista para dejar su voz. “Soy testaruda y desordenada”, canta en Mío, su primer sencillo. De eso no ha cambiado nada. Ella quiere ser una estrella por su cuenta.

Siento que este material es mucho más maduro, descubrí ya mi sonido y me encanta, estoy muy a gusto.

¿Por qué en R&B?

Hubo una pausa en su carrera. ¿Qué la motivó a volver con la canción Te acostumbraste ?

Hace un año estaba en Los Ángeles planeando esta canción, tocaba muchos temas, probamos algunas propuestas musicales y no sabíamos de qué iba a ser. La armonía la tuvimos primero y la letra salió luego de una plática sobre una persona que se enamora de alguien estando en una relación. Me pareció que poca gente habla de esta circunstancia y menos una mujer. Yo me decidí por el R&B en español porque creo que hay pocas personas haciendo el género. Además me identifico por completo con él y me siento cómoda.

Pero ha hecho otros géneros antes...

Sí, he experimentado de todo. Con todos los ritmos, todos los estilos… Y ahora siento que este es el que me llena. Las canciones son ricas en prosa y lentitas. Vamos a seguir esta línea. Pero sí vienen canciones para bailar.

Entonces es la ‘rebelde de la familia’...

¡Y sí! Podría ser. La música tradicional mexicana son mis raíces. Yo nací y crecí cantando rancheras, pero tenía que buscar mi camino.

SER MÁS VULNERABLE

❚❘ En esta ocasión, el reto fue poner sus sentimientos en canciones. Siempre ha tenido miedo de ser vulnerable y con sus nuevos temas lo logró. “Este material es una parte más sincera de mí, porque el pasado refleja a alguien que no sufre y pone una pared. Ahora esto se fue. Ya lloro, me caigo pero también me levanto. Es el aprendizaje de mi nueva música”.

COMO CANTAUTORA

❚❘ La artista mexicana confesó que su manera de sentirse honesta consigo misma es transmitir sus ideas y escribirlas. Ella hace canciones desde los 11 años y las cosas que guarda con mayor recelo son sus libretas. “Las tengo todas. Son mi historia”, explica. Actualmente tiene un EP y dos sencillos. Asimismo prepara un álbum completo en el que también incluirá el pop.